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إيران تستدعي السفير الأسترالي لدعمه حقوق المثليين

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استدعت إيران الثلاثاء السفير الأسترالي في طهران للاحتجاج على نشر صفحة السفارة في إنستغرام منشورا يدعم حقوق المثليين.

وأوردت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن وزارة الخارجية الايرانية “استدعت الثلاثاء السفير الاسترالي في طهران ايان ماك كانوفيل وذلك على خلفية نشر السفارة نصّا مسيئا ومعارضا للاعراف والتقاليد والثقافة الايرانية والاسلامية”.

والأحد، أبدت السفارة الأسترالية في طهران دعهما لحقوق مجتمع الميم في مناسبة يوم “ويريت بوربل داي” (“Wear it Purple Day”) الذي يتم الاحتفال به في أستراليا.

وقالت على إنستغرام “اليوم وكل يوم، نحن ملتزمون توفير بيئة داعمة حيث يمكن للجميع، لا سيما مجتمع الميم، أن يفتخروا بهويّتهم”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن الأخيرة “تدين بشدة تصرف السفارة الأسترالية بنشرها هذا المحتوى”.

وتُعدّ المثلية الجنسية جريمة في إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام.

اب/الح/ص ك

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