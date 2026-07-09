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إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامات بالاعتداء على صحافي

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استدعت إيران السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ”التهم الزائفة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس، وذلك بعدما قضت محكمة في لندن بالسجن لشخصين بتهمة الاعتداء على صحافي في لندن، الأمر الذي قالت المحكمة أنه نُفذ بطلب من إيران. 

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الخميس “في أعقاب تكرار السلطات البريطانية للتهم الزائفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استدعت وزارة الخارجية سفير بريطانيا لدى طهران لتبلغه احتجاج طهران الرسمي وتدعو الحكومة البريطانية لوضع نهاية لإيواء ودعم الشبكات الإرهابية المعادية لإيران وكذلك مراجعة توجهاتها تجاه إيران”.

وحُكم على رومانيَين أدينا بتهمة الاعتداء بسكين على الصحافي الإيراني بوريا زراعتي، أمام منزله في لندن في العام 2024 “نيابة عن” إيران، بالسجن 12 عاما و8 أعوام على التوالي. 

وفي جلسة النطق بالحكم، قال القاضي إن الأدلة “تشير بشكل قاطع” إلى أن الاعتداء على زراعتي، المذيع في قناة “إيران إنترناشونال” الناطقة بالفارسية، نُفذ نيابة عن الحكومة الإيرانية. 

وصرحت وزيرة الأمن البريطانية أنجيلا إيغل عقب صدور الحكم، بأن “الهجوم الشنيع” نُفذ “باسم إيران” مضيفة “سنواصل محاسبة النظام”.

وأضافت إرنا أن طهران أبلغت السفير أن “استمرار إيواء بريطانيا للشبكات الإرهابية التي تُمول وتُدعم استراتيجيا من قبل الكيان الإسرائيلي العنصري والمختلق، ويتمثل دورها الرئيسي في التحفيز على أعمال العنف والإرهاب، يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية للحكومة البريطانية في مجال الإحجام عن دعم الإرهاب، ويجب أن يتوقف على الفور”.

وكانت طهران صنّفت قناة “إيران انترناشونال” الخاصة ومقرها في غرب لندن، “منظمة إرهابية” عام 2022، إلى جانب قناة “بي بي سي” الناطقة بالفارسية.

بور-ريس/غد/ناش

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