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إيران تستدعي المبعوث البريطاني على خلفية تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنيا

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15 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها في بيان إن إيران استدعت سفير بريطانيا لدى طهران اليوم الأربعاء بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري بموجب قانون مكافحة تهديدات الدول البريطاني، محذرة من أن هذه الخطوة “لن تمر دون رد”.

جاء هذا الإجراء بعد يوم من استدعاء بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني علي نسيم فر في لندن على خلفية ما وصفته الحكومة البريطانية بدور إيران في توجيه جماعات وكيلة لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية.

كانت بريطانيا قد صنفت يوم الاثنين الحرس الثوري وجماعة مرتبطة بها على أنهما تهديد أمني بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأخرى من استخدام وكلاء في أنشطة مثل المراقبة والتخريب.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ويمنى إيهاب – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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