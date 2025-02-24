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إيران تستدعي المبعوث البولندي بسبب تصريحات “لا أساس لها”

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين المبعوث البولندي لدى طهران احتجاجا على ما وصفته بتصريحات “منحازة ولا أساس لها” أدلت بها وارسو، وفقا للوزارة.

 أتى الاستدعاء بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي لإيران وروسيا، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، قائلا إن الدولتين الحليفتين شكلتا “محور عدوان”. 

وقال سيكورسكي إن إيران “ترسل الموت والدمار في جميع الاتجاهات” وحث على استجابة دولية منسقة لمواجهة “تهديدها”.

جاءت هذه التصريحات بعدما ورد أنه ساعد في الحصول على ما قال إنه طائرة مسيّرة إيرانية من طراز شاهد تم إسقاطها وعرضت في مؤتمر العمل السياسي المحافظ  في واشنطن، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وسبق لكييف وحلفائها الغربيين أن اتهموا إيران تزويد روسيا معدات عسكرية لاستخدامها في الحرب، خصوصا الطائرات المسيّرة من طراز “شاهد”.

ونفت طهران أن تكون زودت موسكو مسيّرات “لاستخدامها في الحرب”.

رخ/شي/غ ر

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