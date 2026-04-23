إيران تستعرض سيطرتها على مضيق هرمز بعد انهيار محادثات السلام

دبي/إسلام اباد 23 أبريل نيسان (رويترز) – استعرضت إيران اليوم الخميس سيطرتها المحكمة على مضيق هرمز بنشرها مقطع فيديو يظهر قواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل في أن تؤدي إلى فتح أهم ممر ملاحي في العالم.

وبث التلفزيون الإيراني خلال الليل لقطات تظهر جنودا ملثمين يقتربون بزورق سريع رمادي اللون من سفينة الشحن “إم.إس.سي فرانشيسكا”، ويتسلقون سلما من الحبل حتى وصلوا إلى باب في هيكل السفينة ودخلوا مشهرين بنادقهم.

وتضمنت اللقطات، التي عرضت بدون أي تعليق ومصحوبة بموسيقى تصويرية تشبه تلك الموجودة في أفلام الحركة، مشاهد لسفينة أخرى هي (إيبامينونداس). وقالت إيران أمس الأربعاء إنها احتجزت السفينتين لمحاولتهما عبور المضيق بدون تصاريح.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاج بابائي إنه تم تحويل أول دفعة من رسوم عبور المضيق التي تحصلها إيران حاليا من السفن إلى البنك المركزي. ولم يدل بمزيد من التفاصيل عن الجهة التي دفعت الرسوم أو تاريخ الدفع أو قيمتها.

وذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي أن السفن التجارية التي هوجمت في المضيق “طُبق عليها القانون”. وتختبئ زوارق سريعة إيرانية وقوارب مسيرة في كهوف بحرية قبالة جزيرة قريبة من مدخل المضيق مما يمنع البحرية الأمريكية من الاقتراب.

* باكستان على اتصال بالطرفين من أجل المحادثات

باتت إيران، التي أغلقت المضيق فعليا أمام حركة السفن باستثناء تلك التابعة لها منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها في 28 فبراير شباط، تسيطر بشكل واضح على الممر المائي منذ إلغاء محادثات السلام يوم الثلاثاء قبل ساعات من انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وقالت إيران إنها لن تنظر في أمر فتح المضيق حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار الذي فرضته على موانئها خلال فترة وقف إطلاق النار، والذي وصفته طهران بأنه انتهاك لتلك الهدنة.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء تهديداته باستئناف الهجمات على إيران في الساعات الأخيرة من وقف إطلاق النار، لكنه رفض رفع الحصار. ولم يُعلن رسميا عن تمديد الهدنة كما لم يتم الإعلان عن أي خطط لإجراء محادثات أخرى.

ووصف الإيرانيون، الذين عانوا من القصف الأمريكي الإسرائيلي لمدة ستة أسابيع قبل وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل نيسان، الوضع بأنه متوتر للغاية في ظل التهديد باستئناف الحرب.

وقال آراش (35 عاما)، وهو موظف حكومي في طهران، لرويترز عبر الهاتف “في وضع لا هو سلمي ولا حربي، الأمور مخيفة إلى حد ما. يخطر ببالك في كل لحظة احتمال أن تشن إسرائيل أو الولايات المتحدة هجوما. لا يمكنك اتخاذ قرارات بشأن المستقبل في مثل هذا الوضع”.

وقال مصدر من الحكومة الباكستانية إن إسلام اباد، التي استضافت محادثات السلام الوحيدة في الحرب في وقت سابق من الشهر وكانت تستعد لاستضافة جولة ثانية قبل إلغائها يوم الثلاثاء، لا تزال على اتصال بالطرفين.

وذكر أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون يرفضون الالتزام بإرسال وفد ويقولون إن السبب في ذلك هو الحصار الأمريكي وأمور أخرى.

وأضاف “اجتمع دبلوماسيون من دول مختلفة أمس مع مسؤولين باكستانيين واستفسروا عن المواعيد المتوقعة للجولة القادمة من المحادثات، إلا أن المسؤولين لم يتمكنوا من إعطائهم أي إطار زمني محدد بوضوح”.

وأعلنت إيران استعدادها من حيث المبدأ للحوار، لكن الحصار الأمريكي ومطالب واشنطن المتضاربة حالت دون التزامها بذلك. ولم يغادر الوفد الأمريكي برئاسة جيه.دي فانس نائب ترامب واشنطن.

وكتب رئيس فريق التفاوض الإيراني، وهو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء “لم تحققوا أهدافكم من خلال العدوان العسكري ولن تحققوها بالترهيب أيضا… الطريق الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني”.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة بشكل منفصل جولة ثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس. ويسعى لبنان إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في حرب دارت بالتوازي مع الحرب على إيران.

وأسفرت غارات إسرائيلية أمس الأربعاء عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم صحفية، ليشهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ دخول الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وتؤكد إيران أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان شرط مسبق لإجراء محادثات بشأن الحرب الأوسع نطاقا.

* إقالة وزير البحرية الأمريكي

في أحدث تعديل تشهده وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في زمن الحرب، أقيل مساء أمس الأربعاء الملياردير جون فيلان الذي عينه ترامب وزيرا للبحرية. وقال مصدران لرويترز إنه أقيل بسبب خلافات على بناء السفن وسوء العلاقات مع مسؤولين من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وأدى تضارب الإشارات بسبب حالة الجمود بشأن مضيق هرمز إلى إرباك الأسواق. فغياب مسار واضح لحل أسوأ أزمة طاقة في التاريخ دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، لكن أسهم وول ستريت ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة مع توقف عمليات القتال.

وانخفضت الأسهم في اليابان وهونج كونج وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس، لكنها ارتفعت في كوريا الجنوبية واستقرت في فرنسا. وتتوقع أسواق العقود الآجلة تراجع وول ستريت عن إغلاق الأربعاء القياسي. وارتفع خام برنت بأكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى 103.50 دولار للبرميل.

ولم تحقق الولايات المتحدة حتى الآن الأهداف التي أعلنها ترامب في بداية الحرب، وهي القضاء على قدرة إيران على مهاجمة الدول المجاورة لها وإنهاء برنامجها النووي وتسهيل مهمة إسقاط النظام على شعبها.

ولدى إيران صواريخ وطائرات مسيرة تستطيع بها مهاجمة جيرانها، بالإضافة إلى مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب تقدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأكثر من 400 كيلوجرام. ولم يواجه حكام البلاد، الذين قتلوا الآلاف لقمع انتفاضة شعبية في يناير كانون الثاني، أي معارضة منظمة منذ بدء الحرب.

وأصبحوا يتمتعون بميزة إضافية هي السيطرة على مضيق هرمز رغم تهديدات ترامب الذي قال في منشور على منصته تروث سوشال في وقت سابق من الشهر “افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم – سترون!”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )