إيران تستهدف الكويت والبحرين والأردن بعد ليلة قصف أميركية ثامنة

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قصفت إيران أهدافا في دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة الأحد، وأعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز، بعد ليلة ثامنة من القصف الأميركي الذي طاول وفقا لها محطة نووية قيد الإنشاء.

الى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت صاروخا أطلقته إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية في جنوب المملكة، وذلك غداة إعلان القوات الأميركية مقتل اثنين من عناصرها في الأردن بقصف إيراني الجمعة.

كما تواصلت الضربات الإيرانية على دول خليجية عربية، مع إعلان الجيش الإيراني فجر الأحد أنه استهدف قاعدتين أميركيتين في الكويت بطائرات مسيّرة.

وأعلنت السلطات الكويتية إصابة محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، فيما أعلنت البحرين التصدي لهجمات جوية.

جاء ذلك بعدما قال الجيش الأميركي صباح الأحد إنه أنهى الليلة الثامنة من الغارات الجوية على إيران.

وأفادت وكالتا مهر وتسنيم الإيرانيتان بوقوع غارات أميركية على مدينة سيريك المطلة على مضيق هرمز، فيما ذكرت وكالة إرنا الرسمية أن هجوما أميركيا استهدف مدينة حاجي آباد في محافظة هرمزغان الجنوبية.

وتحدث التلفزيون الرسمي عن دوي انفجار في آبدان بجنوب غرب إيران.

كما اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت الأحد محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد “في عمل عدواني ووحشي يتنافى والقانون الدولي”.

– تصدٍّ أردني إسرائيلي –

دوت صفارات الإنذار في عمّان وغيرها من مدن الأردن، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن “القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت صاروخا” كان متجها إلى مدينة العقبة الساحلية.

وعقب هذا الاعتراض، سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للتحذير من أن الدولة العبرية سترد “بقوة كاملة” على إيران في حال استهدفتها.

وسبق الاعلان عن اعتراض هذا الصاروخ، بيان من السفارة الأميركية في عمّان ذكرت فيه أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة بناء على تهديد. الا أن الحكومة الأردنية نفت لذلك لفرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “السلطات لم تصدر أية قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء، وهما يعملان بشكل طبيعي”، نافيا وجود أي “تهديدات محتملة”.

وأعلن الجيش الأردني في الأيام القليلة الماضية التصدي لصواريخ بالستية ومسيرات إيرانية، بوتيرة شبه يومية.

وقُتل عسكريان أميركيان في الأردن بقصف إيراني الجمعة، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت، وهما أول قتيلين أميركيين منذ استئناف الأعمال الحربية في السابع من تموز/يوليو.

وبذلك يرتفع الى 16، عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

في نفس السياق، قالت القوات المسلحة الإيرانية الأحد إنها استهدفت قاعدتين أميركيتين في الكويت “بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت مستودع ذخيرة تابعا للجيش الأميركي في قاعدة الأديرع، ونظام رادار باتريوت ورادار مراقبة جوي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت”.

وقال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، فيما قالت وزارة الكهرباء إنه “نتيجة للعدوان الإيراني الآثم… تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه، وللمرة الثانية خلال يومين، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة”.

وفي البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي قال الجيش “تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة”.

كما اتهم الجيش البحريني إيران باستهداف المدنيين في هجماتها.

وفي العراق، أصيب ثمانية عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف استهدفهم فجر الأحد في إقليم كردستان، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

وقال أديب خالديان من حزب الحرية الكردستاني الايراني لفرانس برس “عند الساعة الثانية فجر اليوم (23,00 ت غ) هاجمت قوات إيرانية بطائرة مسيرة كمب (مخيم) دره شكران” غرب أربيل.

– “دروس لا تنسى” –

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي قد توعد السبت بتلقين الولايات المتحدة “دروسا لا تُنسى”، في يوم شنّت طهران هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأميركية في الكويت والأردن والبحرين، ردا على القصف المتكرر لأراضيها.

ورأي خامنئي في بيان أن الضربات الأميركية أظهرت “مرة جديدة أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له ومجرد من أي مصداقية”، وذلك في إشارة الى المذكرة التي وقّعها دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد في 17 حزيران/يونيو.

وهدفت المذكرة الى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، عبر تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان/أبريل، والتفاوض للتوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الأميركية منذ 27 حزيران/يونيو عن مقتل عن 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500.

وتزامنا مع القصف، تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز. وكانت إعادة فتحه أبرز نتائج مذكرة التفاهم، إلا أن حركة الملاحة فيه عادت لتصبح شبه متوقفة بعدما أعلنت إيران إغلاقه مجددا بعد معاودة الضربات الأميركية.

في هذا السياق، أفاد الحرس الثوري الإيراني الأحد بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن.

وقال الحرس في بيان “حاولت أربع سفن… بدعم من إرهابيين أميركيين، عبور مضيق هرمز متجاهلة التحذيرات”، مضيفا أن اثنتين من هذه السفن أصيبتا بحيث ما عادتا قادرتين على الحركة، فيما تراجعت السفينتان الأخريان.

ويمر في مضيق هرمز عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز.

في المقابل، أعادت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية، بعدما كانت قد رفعته عقب توقيع مذكرة التفاهم.

بورز-خلص-ح س/كام