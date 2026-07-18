إيران تستهدف دولا بالخليج بعد ضربات أمريكية

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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) – شنت إيران هجمات جديدة على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج اليوم السبت بعد سابع ليلة على التوالي من الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية منها البنية التحتية اللوجستية، مما أدى إلى تصعيد الحرب بعد أسبوع من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وتتعرض الكويت لهجمات مستمرة إذ جرى استهداف محطة كهرباء وتحلية مياه ووقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم مركز دعم عسكريا أمريكيا في معسكر عريفجان ودمر منشأة مراقبة بالرادار في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الحرس الثوري استهدف في البحرين موقعا تجمعت فيه طائرات مقاتلة أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا لبيانات المخابرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير.

وقال الحرس الثوري في بيان هدد فيه حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بتوقع المزيد من الهجمات “نظرا لغياب المؤسسات الدولية التي يمكنها كبح جماح هذه الأعمال الوحشية للجيش الأمريكي، لم يعد أمامنا خيار سوى الامتثال للأمر القرآني: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ”.

واستهدف الطرفان أيضا حركة الملاحة البحرية أمس الجمعة، وقالت الولايات المتحدة إنها تنفذ الحصار البحري، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لخمس إمدادات النفط العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مما شكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الجمهوري المنتمي إليه الرئيس الحفاظ على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

* اختبار حدود التصعيد

تختبر واشنطن وطهران حدود التصعيد منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بينهما قبل أيام، مما يزيد من احتمالات العودة إلى حرب شاملة.

وتعرضت البنية التحتية المدنية لهجمات متزايدة رغم احتمالات اعتبارها جرائم حرب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت نقلا عن مسؤول محلي أن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في مدينة جاسك بجنوب إيران. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن مياه الشرب انقطعت عن 10 آلاف شخص في 20 قرية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان إن محطة قوى كهربائية وتقطير مياه تعرضت لهجوم إيراني. وذلك هو ثاني هجوم على مواقع لتقطير المياه في الكويت في غضون يومين.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها أكملت اليوم السابع على التوالي من الهجمات على إيران باستهداف مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية.

وقال المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنه يشعر بالقلق من تصعيد الحرب، لا سيما “الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي المنطقة”.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع هجمات في وقت مبكر من اليوم السبت على إقليم هرمزجان الساحلي المطل على مضيق هرمز. وقال التلفزيون الحكومي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون، ولحقت أضرار بجسرين ونفق.

وأمس الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن خمسة جسور على الأقل تعرضت للقصف في الجنوب في هجمات أمريكية. وأفادت التقارير بمقتل سبعة أشخاص في هجمات على جسور في ميناء بندر خمير الجنوبي، حيث تعرضت محطة قطار أيضا للقصف. وقالت التقارير إن مطارا تعرض للاستهداف في منطقة إيرانشهر إلى الشرق.

وهدد ترامب بشن غارات جوية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، ولم يستبعد شن هجوم بري على السواحل أو الجزر الإيرانية. وقال مسؤولون أمريكيون إن من أهداف الهجمات على جنوب إيران توفير خيارات لترامب.

وتنذر مثل هذه التحركات باستفزاز إيران ودفعها لمهاجمة البنية التحتية الحيوية لدول الخليج الواقعة في مرمى الهجمات أو لتحريض حلفائها في اليمن على تعطيل إمدادات الطاقة العالمية عبر مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

(إعداد مروة سلام ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)