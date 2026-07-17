إيران تستهدف شرق سوريا في أول هجوم من نوعه منذ بدء الحرب

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بيروت 17 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية ومصدر عسكري سوري أن إيران شنت هجوما على شرق سوريا اليوم الجمعة في أول هجوم معروف من طهران على الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. وقال مصدر عسكري سوري لرويترز إن إيران شنت هجوما قرب التنف، لكنه لم يصب القاعدة نفسها. وأفاد المصدر بعدم حدوث إصابات أو أضرار مادية.

وقال الجيش الأمريكي في فبراير شباط إنه أكمل انسحابه من قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية مع الأردن والعراق.

وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في المنطقة التي اتسع نطاقها إلى دول منها لبنان، حيث تخوض جماعة حزب الله قتالا مع القوات الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن في مارس آذار إن بلاده ستنأى بنفسها عن أي صراع إلا إذا تعرضت للهجوم.

وأكد الحرس الثوري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وأن استمرار الهجمات الأمريكية يعني عدم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي.

(تغطية صحفية جنى شقير من دبي ومايا الجبيلي من بيروت – إعداد دعاء محمد وسلمى نجم ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)