إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات استمرت 5 ساعات

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من إيناس العشري والعلوي العلوي وتالا رمضان وكاثرين جاكسون

القاهرة/دبي/واشنطن 14 يوليو تموز (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني إن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت اليوم الثلاثاء لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، داعيا الأردنيين إلى تفكيك القواعد الأمريكية في المملكة.

وقال الحرس الثوري الإسلامي في بيان نقلته وكالة أنباء فارس “تعلمون جيدا أننا لا نكن أي عداوة لبلدكم فحسب، بل نحبكم أيضا أيها الشعب النبيل الذي يتفهم آلام الشعب الفلسطيني واضطهاده أكثر من أي أمة أخرى”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها اليوم إنها اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية.

وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من اليوم بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

كانت الضربات الأمريكية التي استمرت خمس ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20 بالمئة لحراسة مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على عدد من المدن، وقالت إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وإن عمليات الإنقاذ جارية.

كان ترامب قد قال أمس الاثنين لبرنامج “هيو هيويت شو” إن إيران ستتعرض لضربات “قوية جدا الليلة، وسنضربها بقوة غدا. ولا يوجد أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك”.

تأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الأمس على منصة تروث سوشال “مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحا، سواء بمشاركة إيران أو بدونها. إننا نعيد فرض الحصار على إيران”.

وأضاف “ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية من الآن فصاعدا بأنها ‘حامية مضيق هرمز’، لكن بصفتها هذه، وكتعبير عن الإنصاف، ستحصل على مقابل نسبته 20 بالمئة على جميع الشحنات المرسلة”.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن الولايات المتحدة لا دور لها في تحديد مستقبل هذا الممر المائي. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إكس أن طهران هي حامية المضيق وستظل كذلك “إلى الأبد”، مضيفا في رد على ترامب “20 بالمئة نسبة مبالغ فيها بالطبع. سنكون منصفين”.

وقبل اندلاع الصراع في فبراير شباط، كان نحو خمس حركة نقل النفط والغاز العالمية يمر عبر مضيق هرمز يوميا، إذ كان يتم توصيل أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار. وإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 20 بالمئة، فمن الممكن أن تدر هذه الرسوم نحو 240 مليون دولار يوميا.

ورفضت منظمة الشحن التابعة للأمم المتحدة اقتراح ترامب، قائلة إنها تعارض فرض أي رسوم على المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية، وشددت على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وأدت الهجمات في مضيق هرمز إلى زيادة حالة الضبابية بشأن تدفقات الطاقة.

* الإمارات: صواريخ إيرانية أصابت ناقلتين في هرمز

قالت وزارة الدفاع الإماراتية أمس الاثنين إن ناقلتين تابعتين للإمارات تعرضتا لاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته خلال إبحارها على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من قلهات بسلطنة عمان.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق مما إذا كان تقرير الهيئة يشير إلى الواقعة نفسها التي أوردتها وزارة الدفاع الإماراتية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني قال إن ناقلتين عملاقتين “مخالفتين” تعرضتا لأضرار وتعطلتا في المضيق بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإيقافهما أنظمة الملاحة الخاصة بهما.

ولم يذكر الحرس الثوري في بيانه أسماء السفينتين، كما لم يوضح ما إذا كانتا هما الناقلتين اللتين أشارت إليهما وزارة الدفاع الإماراتية. واتهم الولايات المتحدة “بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني”، محذرا من أن التعاون مع “العدو المعتدي” سيؤدي إلى أضرار وتأخير في إعادة فتح المضيق، فضلا عن التسبب في أزمة طاقة عالمية.

وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية الذي تقوده البحرية الأمريكية إن الحصار المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وسيشمل جميع السفن بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها، ليطبق على كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط.

وأضاف المركز أن الإجراء لن يعرقل المرور العابر المحايد عبر المضيق من وجهات غير إيرانية وإليها، وأنه سيسمح بمرور الشحنات الإنسانية بعد خضوعها للتفتيش.

وهاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وردت إيران بضربات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية. وأسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

(إعداد محمود سلامة وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام )