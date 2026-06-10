إيران تستهدف قواعد أمريكية بالأردن والخليج بعد أمر ترامب بضربات

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واشنطن/دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الأربعاء إنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز.

وهذه من أكبر المواجهات المسلحة منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أبريل نيسان.

وجاءت الضربات الإيرانية، التي شملت هجمات في الكويت والبحرين، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي عبر إكس استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق ردا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي أمس الثلاثاء.

وقال ترامب لشبكة إيه.بي.سي نيوز يوم الثلاثاء ” أعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا للغاية، وهذا هو ما يحدث”.

بدأت الضربات في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش)، وأعلنت القيادة المركزية قبيل التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إتمامها.

يعمق تصاعد العنف الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير شباط بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران. وردت طهران بقصف دول خليجية مجاورة تستضيف قواعد أمريكية، وأثرت على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للنفط والغاز.

واستمرت أحدث الضربات الأمريكية لنحو أربع ساعات قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية، قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش من يوم الأربعاء) إتمامها. وأفاد مسؤول أمريكي باستهداف نحو 20 هدفا إيرانيا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية في مضيق هرمز تعرضتا للهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر محلية وسكان بسماع انفجارات في بندر عباس المجاورة، ثم لاحقا في محيط مقاطعة جاسك قرب مدخل المضيق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله في رده على ذلك إنه استهدف أربعة مواقع في قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

وأضاف أن الأهداف شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 ومركز قيادة وتحكم، منوها إلى استعداده لرد “ساحق وحاسم” على أي هجوم أمريكي آخر.

قالت القوات المسلحة الأردنية يوم الأربعاء إنها اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن. وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وقال الجيش الكويتي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اشتبكت مع أهداف جوية معادية، وحث المواطنين على اتباع تعليمات السلامة من الجهات الرسمية، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة.

وذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق إنه هاجم الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة، وهدد “بردود أكثر حدة” في حالة استمرار الأعمال القتالية.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بانطلاق صفارة إنذار، وحثت السكان على التوجه إلى أماكن آمنة. وقال مستشار إعلامي لملك البحرين في منشور على إكس بعد ذلك بوقت قصير إن الدفاعات الجوية صدت هجمات إيرانية.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن التقييمات الأولية خلصت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا تم اعتراضها، وأنهم لم ينم إلى علمهم بعد وقوع أي أضرار على الجنود الأمريكيين أو أضرار في المواقع الأمريكية.

ولم يصدر البنتاجون أي تعليق بعد. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في هذه التقارير.

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء عقب تصاعد الأعمال القتالية.

* “لم تكن بالأمر المهم”

قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الطائرة الأباتشي أسقطتها طائرة مسيرة إيرانية هجومية. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الطيارين الأمريكيين اللذين كان في الطائرة الهليكوبتر لم يصابا بأذى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إنه لم يتم شن أي عمليات جوية هجومية في مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة.

وقال الجيش الأمريكي إن مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية عثرت على فردي طاقم الطائرة وأنقذتهما، وذلك بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر الهجومية التابعة للجيش الأمريكي في المياه القريبة من ساحل عمان في أثناء قيامها بدورية استطلاع في حدود الثالثة صباحا يوم الثلاثاء (2300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

ولم تذكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي سبب الواقعة. وقالت إن الفردين تم إنقاذهما بعد ساعتين وإن حالتهما مستقرة، وهو تقييم أكثر تحفظا من وصف ترامب.

لم يتطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مباشر إلى واقعة الطائرة الهليكوبتر، لكنه قال في منشور على إكس إن القوات الأجنبية في المنطقة تعرض نفسها لخطر التورط في حوادث أو تبادل لإطلاق النار.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي “لتقليل المخاطر، الحل الأمثل هو انسحابهم”.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن واقعة الطائرة الهليكوبتر “لم تكن بالأمر المهم” وشدد على أن “الطيار بخير”.

غير أن الواقعة قد تزيد من الضغط على سير الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب مرارا إن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق على الرغم من قلة المؤشرات على إحراز تقدم منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان.

واستمر القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وتبقي طهران على قيودها على أغلب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه قبل الحرب خمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. وفرضت واشنطن سيطرة على الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن حركة السفن عبر مضيق هرمز تتزايد “على نحو ملحوظ للغاية”، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لذلك.

وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )