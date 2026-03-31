إيران تستهدف ناقلة نفط قبالة دبي بعد تهديد ترامب بتدمير منشآت الطاقة

9دقائق

تل أبيب/واشنطن 31 مارس آذار (رويترز) – هاجمت إيران أمس الاثنين ناقلة نفط خام محملة بالكامل لتشتعل فيها النيران قبالة سواحل دبي، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

ويعد الهجوم على الناقلة (السالمي) التي ترفع علم الكويت الأحدث في سلسلة هجمات على السفن التجارية بصواريخ أو مسيرات أو زوارق مسيرة في الخليج ومضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف سفينة في الخليج.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر إلى أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتعطيل إمدادات الطاقة وتهديد الاقتصاد العالمي بالانهيار.

وارتفعت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة بعد لهجوم على الناقلة، التي يمكنها نقل نحو مليوني برميل من النفط بقيمة تزيد على 200 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية المالكة للناقلة أن الهجوم وقع في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء “في أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة… حيث أسفر الاعتداء عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق على متنها”.

وقالت السلطات في دبي لاحقا إنها تمكنت من السيطرة على الحريق عقب هجوم بطائرة مسيرة على الناقلة. وأضافت أن أفراد طاقم السفينة بخير وأنه لم يحدث تسرب للنفط.

وبدأ الارتفاع في أسعار النفط والوقود يؤثر سلبا على الموارد المالية للأسر الأمريكية وأصبح مصدر قلق سياسي لترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني، بعد التعهد بخفض أسعار الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وأشارت بيانات خدمة تتبع أسعار الطاقة (جازبدي) إلى أن متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة تجاوز أربعة دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات أمس الاثنين، إذ دفع تقلص الإمدادات العالمية أسعار الخام الأمريكي إلى تخطي 101 دولار للبرميل.

* نشر القوات مع استمرار المحادثات

لا تظهر بوادر على تراجع الهجمات من كلا الجانبين، مع تزايد المخاوف من تصاعد الصراع.

ودخل الحوثيون اليمنيون الموالون لإيران الحرب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وذكرت تركيا أن صاروخا باليستيا أطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل إسقاطه بالدفاعات الجوية والصاروخية لحلف شمال الأطلسي.

وشنت إسرائيل غارات صاروخية على ما وصفته بالبنية التحتية العسكرية في طهران والبنية التحتية التي يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران في بيروت، ليتصاعد دخان أسود فوق العاصمة اللبنانية.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في أجزاء من شرق وغرب طهران بعد دقائق من إصدار إسرائيل إنذارا بشن ضربات وشيكة على المدينة. وقالت الوكالة إن سكان حي بيروزي الشرقي أبلغوا عن انقطاع التيار الكهربائي بعد الانفجارات، بينما بدأ مسؤولون من وزارة الطاقة الإيرانية جهودا لإعادة التيار.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن أربعة جنود قُتلوا في جنوب لبنان، وهي المنطقة نفسها التي قُتل فيها ثلاثة إندونيسيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في واقعتين منفصلتين خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري الإيراني عبر التلفزيون الحكومي إن الأهداف في أحدث موجة هجمات شنتها طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة شملت “مخابئ” لأفراد الجيش الأمريكي في خمس قواعد في المنطقة وإسرائيل.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس إن آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، وهي فرقة النخبة في الجيش الأمريكي، بدأوا في الوصول إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيزات من شأنها توسيع خيارات ترامب لتشمل هجوما بريا على الأراضي الإيرانية، حتى في الوقت الذي يواصل فيه المحادثات مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل انتهاء مهلة ثانية في السادس من أبريل نيسان حددها لإيران لفتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت ليفيت إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما، مضيفة أن ما تقوله طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين الأمريكيين في الأحاديث الخاصة.

وقالت إيران أمس الاثنين إنها تلقت مقترحات سلام أمريكية عبر وسطاء، عقب محادثات جرت يوم الأحد بين وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المقترحات الأمريكية بأنها “غير واقعية وغير منطقية ومبالغ فيها”.

وقال في مؤتمر صحفي “موقفنا واضح. نحن نتعرض لعدوان عسكري. لذلك، فإن كل جهودنا وقوتنا تركز على الدفاع عن أنفسنا”.

* تهديدات ترامب الجديدة

بعد تعليقات بقائي بوقت قصير، قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع “نظام أكثر عقلانية” لإنهاء الحرب في إيران، لكنه أصدر أيضا تحذيرا جديدا بشأن مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “تم إحراز تقدم كبير، لكن إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يفتح مضيق هرمز على الفور أمام حركة الملاحة، فسوف نختتم ‘إقامتنا’ الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج”، مهددا أيضا بمهاجمة محطات تحلية المياه الإيرانية.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية حتى لو ظل المضيق مغلقا إلى حد كبير، وتأجيل عملية معقدة لإعادة فتحه لوقت لاحق. وساعد ذلك على تراجع أسعار النفط وصعود أسواق الأسهم من مستويات متدنية إذ يأمل المستثمرون في إيجاد طريقة ما لإنهاء الأعمال القتالية سريعا.

وردا على سؤال حول تقرير الصحيفة، أشار البيت الأبيض إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال لقناة الجزيرة إن المضيق سيفتح “بطريقة أو بأخرى” بعد العملية العسكرية الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب يفكر في مطالبة الدول العربية بتحمل تكاليف الحرب. وقالت ليفيت ردا على سؤال أحد الصحفيين عن هذا الأمر “إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد منه بشأنها”.

وطلبت إدارته تمويلا إضافيا يصل إلى 200 مليار دولار للحرب. ويواجه الطلب معارضة شديدة في الكونجرس الذي يجب أن يوافق على المبلغ الجديد.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء للنشرة العربية)