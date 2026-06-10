إيران تشنّ هجمات على قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت

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نفّذت إيران صباح الأربعاء هجمات على قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت، بعد ضربات أميركية على أراضيها، محمّلة إياها “مسؤولية قانونية وأخلاقية” لمنع الضربات الأميركية والإسرائيلية عليها.

تمثّل هذه الهجمات تصعيدا خطيرا يضع وقف إطلاق النار المعلن عنه في المنطقة أمام اختبار صعب، ما استدعى دعوات دولية لضبط النفس. كما أنها تلقي بظلالها على كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا، والذي من المقرّر أن يُفتتح الخميس في المكسيك.

وطالت الضربات الإيرانية فجر الأربعاء الكويت والأردن والبحرين، بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان على منصة اكس أن القوات الأميركية استهدفت “أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية”.

وذكر موقع أكسيوس أن القوات الأميركية هاجمت منظومات دفاع جوي إيرانية وأنظمة رادار حول المضيق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات، إذ أشارت وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان عبر تطبيق تلغرام إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران.

وقد حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء في بيان من أن جيرانها في الخليج يتحملون “مسؤولية قانونية وأخلاقية” لمنع الضربات الأميركية والإسرائيلية.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة على تحميل ترامب إيران مسؤولية إسقاط مروحية أباتشي أميركية في مضيق هرمز في اليوم السابق، مؤكدا أنّه يتوجب على الولايات المتحدة الرد على ذلك.

وفجر الأربعاء، قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أميركية، بينها مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ضربات أميركية إثر إسقاط مروحية عسكرية أميركية.

وأضاف أنه دمر 21 هدفا، بما في ذلك 4 أهداف بينها حظائر لطائرات “إف-35” في قاعدة الأزرق.

وأعلن الجيش الأردني أنه أسقط خمسة صواريخ أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات، بينما أعلنت البحرين اعترضت “عددا من الهجمات الجوية الإيرانية”.

كذلك، أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المنامة عن سماع دوي انفجارات في الصباح الباكر، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أميركية أخرى هناك.

من جانبه، قال الجيش الكويتي إنّ دفاعاته الجوية تصدّت لـ”أهداف جوية معادية”.

– اتفاق، لا اتفاق –

وأثارت هذه الهجمات شكوكا بشأن تصريحات أدلى بها ترامب قبل ساعات، أكد خلالها أنّ المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط باتت في مراحلها الأخيرة.

لكن بعد إسقاط المروحية العسكرية الأميركية، صرّح ترامب لشبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية أن الولايات المتحدة ترد “على ما فعلوه… بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا جدا، شديد القوة، وهذا الرد هو كذلك”.

وسبق أن تحدث ترامب مرارا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أيّ اتفاق إلى الآن يضع حدا نهائيا للحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وعقب الضربات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بإلحاق “ضرر” بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية “للأسف، تلحق الولايات المتحدة ضررا بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة، وتغييراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله، من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض”.

وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأربعاء أن مياه الشرب انقطعت عن آلاف الإيرانيين في مدينة سيريك في جنوب إيران بعد ضربات أميركية أصابت خزّانين في المنطقة.

وفي خضم تصاعد التوترات، أعربت بكين عن “قلقها العميق” إزاء الضربات الأميركية والإيرانية في الشرق الأوسط، وحثّت جميع الأطراف على “وقف التصعيد”، بينما دعت روسيا إلى “ضبط النفس” في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة واحد في المئة الأربعاء مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق، بعدما انخفضت بنسبة تصل إلى خمسة في المئة في وقت سابق من اليوم ذاته بفعل التفاؤل السابق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

– “معرّضة دائما” –

وفي طهران، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد، بعدما كان قد شدد الثلاثاء على أنّ القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة “معرضة دائما” لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران.

وطائرة الأباتشي التي أُسقطت الإثنين هي ثاني طائرة عسكرية غير مسيّرة تعلن واشنطن أنّ طهران أسقطتها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد طائرة إف-15 في نيسان/أبريل تمّ إنقاذ طيّارَيها كذلك من القوات الأميركية على الأراضي الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ اثنين من أفراد طاقمها “أُنقذا من قبل القوات الأميركية بعد سقوط مروحيّتهما بالقرب من ساحل سلطنة عمان”.

وقد واجه وقف إطلاق النار اختبارات عدة منذ إعلان سريانه اعتبارا من الثامن من نيسان/أبريل، كان آخرها خلال نهاية الأسبوع بعدما أطلقت طهران صواريخ على الدولة العبرية ردا على ضربة شنّتها في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وتتمسّك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله جزءا من التفاهم مع واشنطن، بينما تريد الدولة العبرية فصل المسارين، وتتمسك بمواصلة عملياتها العسكرية ضد الحزب.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وفي حصيلة إجمالية أوقعت الحرب 3666 قتيلا على الأقل في لبنان منذ 2 آذار/مارس، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وقد احتجزت قوّة من الجيش الاسرائيلي صباح الأربعاء عضو بلدية في قرية حدودية وعاملا من البلدية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما واصلت اسرائيل شنّ غارات على جنوب لبنان وأنذرت ثلاث قرى بوجوب إخلائها.

والثلاثاء، قُتل 11 شخصا على الأقلّ في غارات إسرائيلية على صور والمناطق المحيطة، وذلك في ظل وقف لإطلاق النار أُعلن عنه في 17 نيسان/أبريل، غير أنّه لم يغيّر الكثير على أرض الواقع، مع استمرار تعرّض مناطق خصوصا في جنوب لبنان لعمليات قصف.

بورس/ناش/جك