إيران تشن هجمات جديدة بعد يوم سادس من الضربات الأمريكية

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دبي 17 يوليو تموز (رويترز) – قالت إيران إنها شنت هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الخليج اليوم الجمعة، بعد الليلة السادسة على التوالي من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية، مع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي وسط سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة اليومية.

وقال الجيش الأمريكي إنه أكمل ليلة أخرى من الضربات الرامية “لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر”، وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “أطلقت القوات الأمريكية، باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية”.

وترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في دول مجاورة، بما في ذلك قاعدة جوية في الأردن.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قال الجيش الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في البحرين والكويت. وقال شاهد إن عدة أصوات تشبه أصوات انفجارات سمعت في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت وزارة الداخلية القطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن خمسة جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية، بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خمير الساحلية ومطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بأن سبعة أشخاص قتلوا في الهجمات الأمريكية على الجسور في بندر خامير، وهي مدينة ساحلية في جنوب إيران.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من هذه الأنباء على الفور.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وقال الحرس الثوري أيضا إن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وإنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة.

* توقف الملاحة مجددا في مضيق هرمز

أوقف تجدد التصعيد حركة المرور إلى حد بعيد عبر مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحن النفط والغاز، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع.

واستأنفت طهران إغلاق مضيق هرمز، وعاودت واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقالت مصادر لرويترز إن طهران ألمحت إلى أنها قد تدفع حلفاءها الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق رئيسي آخر، وهو باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية.

وهاجمت إيران الأسبوع الماضي سفنا تتحرك عبر ممر في المضيق.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب “لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار هذه الأعمال الإرهابية النشطة في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها”.

لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي “منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه”.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن هدف إيران هو ترسيخ سلطتها على المضيق، غير أن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في يونيو حزيران، والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.

وداخل إيران، أثار تجدد القصف قلق السكان.

وقالت موظفة حكومية تبلغ من العمر 46 عاما لرويترز في رسالة عبر الهاتف من طهران “العيش في ظل الخوف من احتمال اندلاع الحرب مجددا مرهق للغاية. لا يمكنك أن تعيش بهذه الطريقة. سئمنا الحرب. ما ذنبنا حتى نعيش هكذا؟ أريد أن تسود الدبلوماسية”.

* إيران: المضيق في قبضتنا

تريد إيران من جميع السفن التي تستخدم مضيق هرمز أن تسلك فقط قناة قريبة من شواطئها، وتعتزم فرض رسوم عبور في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوما نصت عليها مذكرة التفاهم التي أبرمت الشهر الماضي.

وشجعت واشنطن السفن على استخدام مسار بديل إلى الجنوب بمحاذاة الساحل العماني.

وتقول القوات الأمريكية إن ضرباتها الجوية أصابت أهدافا عسكرية إيرانية على امتداد الساحل بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على المضيق. وقال المتحدث العسكري الإيراني محمد أكرمي نيا أمس الخميس إن ذلك لن ينجح أبدا، لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها.

ولم يستبعد ترامب احتمال استخدام قوات برية، لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خرج، موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني. وكرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)