إيران تصادر ناقلة تحمل 6 ملايين لتر “ديزل مهرب” في خليج عمان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة أن إيران صادرت ناقلة أجنبية وصفتها بأنها كانت تحمل ستة ملايين لتر “ديزل مهرب” في خليج عمان.

وأسعار الوقود في إيران من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، لكنها تكافح تهريب الوقود برا إلى الدول المحيطة وبحرا إلى دول الخليج.

ولم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني اسم السفينة أو جنسيتها.

(إعداد محمد عطية ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)

