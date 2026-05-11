إيران تصف مقترحها لإنهاء الحرب مع أمريكا بأنه مشروع وسخي

دبي 11 مايو أيار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن مقترح طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروع وسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.

وقال بقائي “مطلبنا مشروع: المطالبة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة الأمريكيين، والإفراج عن الأصول الإيرانية التي جُمدت ظلما في البنوك بسبب ضغوط الولايات المتحدة”.

وأضاف “المرور الآمن عبر مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان من المطالب الأخرى لإيران، وهذا عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)