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إيران تضع أثقل حمولاتها الفضائية في المدار (إعلام رسمي)

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وضعت إيران الجمعة أثقل حمولاتها الفضائية، وتشمل قمرا اصطناعيا وقاطرة فضائية، في المدار باستخدام مركبة إطلاق مطورة محليا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. 

وتتكون الحمولة التي تزن 300 كيلوغرام من القمر الاصطناعي للاتصالات “فخر-1” والقاطرة الفضائية “سامان-1″، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأوضح مركز أبحاث الفضاء الإيراني عندما تم الكشف عن القاطرة عام 2017، أن “سامان-1” هي “نظام نقل مداري” مصمم لنقل الأقمار الاصطناعية من المدارات المنخفضة إلى المدارات الأعلى.

ويمثل الإطلاق “خطوة عملية” نحو نقل الأقمار الاصطناعية إلى مدارات أعلى، وفق تقرير التلفزيون. وخضع النظام لإطلاق تجريبي عام 2022.

تم إطلاق الحمولة باستخدام مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية “سيمرغ” من قاعدة الإمام الخميني في محافظة سمنان. وسميت “سيمرغ” على اسم طائر إيراني أسطوري، وهي مركبة إطلاق أقمار اصطناعية تعمل بالوقود السائل على مرحلتين طورتها وزارة الدفاع الإيرانية.

في أيلول/سبتمبر، أعلنت إيران أنها نجحت في وضع القمر الاصطناعي البحثي “جمران-1” في المدار باستخدام منصة الإطلاق “قائم-100” التي تنتجها فرقة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري. 

وحذرت دول غربية، خصوصا الولايات المتحدة، إيران مرارا من مثل عمليات الإطلاق هذه، قائلة إن التكنولوجيا المستخدمة في الأقمار الاصطناعية يمكن استعمالها في الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وتنفي إيران رغبتها في امتلاك سلاح نووي.

رخه/ح س/غ ر

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