إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022 (ماكرون)

afp_tickers

2دقائق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 بتهمة “التجسس”، وقد عاد إلى فرنسا.

وكتب ماكرون على إكس أن غروندو (34 عاما) “حر وبين أحبائه”، مضيفا أن الجهود “لن تضعف” لضمان إطلاق سراح مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا محتجزين في إيران.

ولم يقدّم ماكرون تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراحه بعدما أمضى نحو 900 يوم في الحبس.

أما المواطنان الفرنسيان الآخران فهما المدرّسة سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري اللذين تتهمهما السلطات الإيرانية التي اعتقلتهما في أيار/مايو 2022 بإثارة احتجاجات عمّالية وهو أمر نفته عائلتاهما بشدة.

ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على “إكس” صورة لغروندو في طائرة أثناء عودته إلى بلاده كتب عليها “محتجز كرهينة في إيران منذ 887 يوما. تم لم شمله مع عائلته وأحبائه وبلده. إنه أمر مريح للغاية”.

وأوقف غروندو في شيراز في جنوب إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “التآمر ضد الجمهورية الإسلامية”.

لطالما اتّهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفّقة في إطار سياسة تقوم على احتجاز رهائن لاستخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات.

وتصف فرنسا مواطنيها المحتجزين في إيران بأنهم “رهائن دولة” احتجزوا تعسفا وتشدد على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.

ففف-دت/الح-لين/الح