إيران تطلق وابلا من الصواريخ البالستية على إسرائيل

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي ومعيان لوبيل

القدس/بيروت أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حلفاء طهران في جماعة حزب الله في لبنان.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات في القدس وغور الأردن بعد أن احتشد إسرائيليون في الملاجئ. وانبطح مراسلون من التلفزيون الرسمي أرضا أثناء بث مباشر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل. وقال الحرس الثوري الإيراني إن طهران أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل وإنه إذا ردت سيكون رد طهران “أكثر سحقا وتدميرا”.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم وأنه بوسع الإسرائيليين مغادرة ملاجئهم. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري إن الجيش لم ينم إلى علمه وقوع أي إصابات ناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية.

ووصف هاجاري الهجوم بأنه خطير وستكون له عواقب.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر من الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي. وأضاف المسؤول الكبير أن خامنئي ما زال في مكان آمن.

وشاهد صحفيون من رويترز صواريخ تم اعتراضها في المجال الجوي للأردن المجاور.

وارتفعت أسعار النفط خمسة بالمئة بعد أنباء الضربات الصاروخية الإيرانية التي أثارت احتمال نشوب حرب أوسع بين العدوين اللدودين.

وأسقطت إسرائيل بمساعدة الجيش الأمريكي وحلفاء آخرين وابلا من صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل في أبريل نيسان، في جولة كانت الأولى من نوعها. وردت إسرائيل حينذاك بضربات جوية على إيران، لكن تم تجنب تصعيد أوسع نطاقا.