إيران تطلق وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل والأخيرة تتوعد بالرد

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي

القدس/بيروت أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد جماعة حزب الله حليفة طهران في لبنان مما أثار توعدا برد قاس من جانب كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات في القدس وغور الأردن بعد أن احتشد إسرائيليون في الملاجئ. وانبطح مراسلون من التلفزيون الرسمي أرضا أثناء بث مباشر.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 180 صاروخا انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل وإنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراضها. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت نحو 12 صاروخا اعتراضيا لإسقاط صواريخ إيرانية كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل الإسرائيلية التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة. وقال الحرس الثوري إن قواته استخدمت صواريخ فاتح فرط الصوتية للمرة الأولى وإن 90 بالمئة من صواريخها أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل، لكن رجلا قُتل في الضفة الغربية حسبما قالت السلطات هناك.

وتوعد المسؤولون الإسرائيليون بأن يكون للهجوم عواقب وخيمة. وقال الميجور جنرال الإسرائيلي هرتسي هاليفي في بيان “سنختار متى نحصد الثمن، ونثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية”.

ودعمت واشنطن حليفتها إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيك سوليفان “لقد أوضحنا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم، وسنعمل مع إسرائيل لتنفيذ ذلك”.

ولم يحدد سوليفان كيف ستكون هذه العواقب كما لم يحث إسرائيل على ضبط النفس كما فعلت الولايات المتحدة في أبريل نيسان عندما نفذت إيران هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددا قليلا من الوزراء الآخرين كانوا يعقدون اجتماعا في مخبأ بالقرب من القدس حيث من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني ​​اجتماعا بعد وقت قصير.

وقالت إيران إنه إذا ردت إسرائيل فإن ردها التالي سيكون “أكثر قوة وتدميرا”. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران استهدفت ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية في هجومها.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا ليس إلا جزءا من قدراتنا. لا تدخلوا في مواجهة مع إيران”.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن أمر شن الهجوم صدر من الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي. وأضاف المسؤول الكبير أن خامنئي لا يزال في مكان آمن.

وارتفعت أسعار النفط خمسة بالمئة بعد أنباء الضربات الصاروخية الإيرانية التي أثارت احتمال نشوب حرب أوسع بين العدوين اللدودين.

وأسقطت إسرائيل بمساعدة الجيش الأمريكي وحلفاء آخرين وابلا من صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل في أبريل نيسان، في جولة كانت الأولى من نوعها. وردت إسرائيل حينذاك بضربات جوية على إيران، لكن تم تجنب تصعيد أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن نطاق ضربات يوم الثلاثاء كان ضعف هجوم أبريل نيسان.

* تصعيد في لبنان

توعدت إيران بالثأر في أعقاب هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل كبار قادة حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية، بما في ذلك الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الهجوم وقالت إنه “انتقاما لدماء شهداء أمتنا” ومن بينهم رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها لمواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وندد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بما وصفه بأنه “تصعيد تلو الآخر” بعدما أطلقت إيران وابلا صاروخيا على إسرائيل، قائلا “لا بد أن يتوقف هذا. نحتاج بكل تأكيد إلي وقف إطلاق النار”.

وانتقدت إسرائيل عبر منصة إكس جوتيريش لعدم تحميله “إيران مسؤولية إطلاق 181 صاروخا باليستيا على 10 ملايين مدني إسرائيلي”.

وقالت إسرائيل ليلة الاثنين إن قواتها شنت عمليات برية في لبنان، ووصفتها في الوقت نفسه بالمحدودة.

وفي إعلان عن أحدث عملية قتل لشخصية كبيرة في حزب الله، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها قتلت محمد جعفر قصير المسؤول عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات المتحالفة معها.

وسقط نحو 1900 قتيل وأصيب أكثر من تسعة آلاف في لبنان خلال ما يقرب من عام من القتال عبر الحدود، معظمهم خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لبيانات الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء.