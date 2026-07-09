إيران تطلق 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية

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9 يوليو تموز (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أذاعته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في وقت سابق اليوم نبأ اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الحرس الثوري إن القواعد الأمريكية في المنطقة ستُستهدف في حال تكرر “العدوان الأمريكي”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة- إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)