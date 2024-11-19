إيران تعتبر العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة “غير مبررة”

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نددت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشبهة دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، معتبرة أنها “غير مبررة”.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي “فيما أقر الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ بالستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على إيران”.

لاحقا، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير المجر التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للاحتجاج على العقوبات الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتحظر العقوبات المعلنة الاثنين تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

كذلك، تنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب النص.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نهاية هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مرة أخرى “ذريعة” لمهاجمة بلاده.

كذلك، أعلنت لندن، من جانبها، فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحري الإيرانية IRISL.

وقالت الوزارة “كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية ردا على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ بالستية إلى روسيا” مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في أيلول/سبتمبر مع باريس وبرلين.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة أعلنت أيضا فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية PORT OLYA-3 المتهمة بنقل أسلحة.

رخ/غ ر-ريم-ود/ص ك