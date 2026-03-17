إيران تعتقل العشرات وتحذر من خطورة “العدو”

دبي 17 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت عشرة أجانب من بين عشرات الأشخاص الذين احتجزوا للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل والولايات المتحدة، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون الناس من الخروج من منازلهم خلال مهرجان قالوا إن “العدو” قد يستغله.

وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان يوم الأحد إن ما لا يقل عن 500 شخص تم اعتقالهم منذ اندلاع الحرب التي تضع طهران في مواجهة إسرائيل وواشنطن، متهما المعتقلين بتبادل المعلومات مع الأعداء.

وبالإضافة إلى الأجانب العشرة الذين تم اعتقالهم في منطقة خراسان رضوي شمال شرق البلاد، قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال 55 شخصا في هرمزجان في الجنوب.

وتُتهم مجموعة الأفراد الأجانب، الذين لم تذكر التقارير الإعلامية جنسياتهم، بجمع معلومات عن مواقع حساسة والتحضير لعمليات ميدانية. ووُصفت المجموعة الأكبر التي تم اعتقالها في جنوب إيران بأنها “مرتزقة” للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأبلغت وزارة الاستخبارات وسائل الإعلام الحكومية اليوم الثلاثاء أنه تم ضبط مئات من أنظمة “ستارلينك”، التي يستخدمها بعض الإيرانيين لتجاوز حجب الإنترنت، في عملية شملت جميع أنحاء البلاد، وذكرت الناس بأن حيازة مثل هذه التكنولوجيا يعاقب عليها بأشد العقوبات.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الشرطة أيضا من احتمال أن يثير الأعداء “حالة من انعدام الأمن في البلاد” خلال مهرجان شعبي يُقام مساء اليوم الثلاثاء.

وفي يناير كانون الثاني، شهدت البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة، تم قمعها في أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وتقام احتفالات عشية آخر أربعاء من التقويم الإيراني، أي مساء آخر ثلاثاء من العام بالتقويم الإيراني، وعادة ما يطلق الإيرانيون الألعاب النارية ويقفزون فوق النيران في فناء منازلهم أو في الشوارع.

وقال رادان، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، “قد يسعى العدو إلى التسبب في حوادث وحتى وقوع ضحايا من خلال مثل هذه الأعمال من أجل تأجيج التوتر في البلاد”.

ودعا متحدث باسم سلطات الإطفاء في طهران الناس إلى عدم الخروج للاحتفال، والاحتفال في منازلهم بدلا من ذلك.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )