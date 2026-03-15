إيران تعتقل عشرات الأشخاص المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل

دبي 15 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الأحد أن عشرات الأشخاص المتهمين بتبادل معلومات حساسة مع إسرائيل اعتقلوا في عدة مناطق في إيران في وقت تواصل فيه طائرات مقاتلة إسرائيلية وأمريكية ضرب أهداف جديدة في البلاد.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن السلطات اعتقلت عشرين شخصا في شمال غرب إيران بتهمة محاولة التعاون مع إسرائيل.

وفي شمال شرق إيران، وهي منطقة بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الغارات الجوية، ذكرت الوكالة أنه جرى اعتقال عشرة أشخاص اليوم الأحد، ووجهت إلى بعضهم اتهامات بجمع معلومات عن مواقع حساسة وبنية تحتية اقتصادية.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي لجهاز مخابرات الحرس الثوري قوله “في الوقت الذي يحاول فيه العدو الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة غزو إيران، فإنهما يعملان في الوقت نفسه على تحريك المرتزقة والجواسيس لتنفيذ أعمال شغب بوصفها خطوة تالية”.

ونشرت شبكة أخبار الطلاب اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص احتجزوا في إقليم لورستان بغرب البلاد بتهمة “السعي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام… وحرق رموز الحداد”.

وصرح مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لرويترز الأسبوع الماضي أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من هجومها على إيران، مستهدفة نقاط التفتيش الأمنية بناء على معلومات من مخبرين على الأرض.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة في إيران في يناير كانون الثاني، قبل أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب الحالية على إيران، وجرى إخمادها في حملة قمع هي الأكثر إزهاقا للأرواح في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وحملت السلطات إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية إثارة ما وصفتها “بأعمال شغب عنيفة” تهدف إلى الإطاحة بنظام رجال الدين.

(إعداد مروة سلام وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )