إيران تعتقل 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية محتجزة في خليج عمان

reuters_tickers

1دقيقة

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت نقلا عن السلطة القضائية في إقليم هرمزجان أن السلطات اعتقلت 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتُجزت في خليج عمان أمس وتقول السلطات إنها تحمل ستة ملايين لتر من الوقود المهرب.

وقالت إن ربان الناقلة من بين المحتجزين في إطار التحقيق الجاري. ولم يتم الكشف عن اسم الناقلة وجنسيات أفراد طاقمها.

وقالت السلطات إن الناقلة ارتكبت انتهاكات عديدة، مثل “تجاهل أوامر التوقف، ومحاولة الفرار، وعدم وجود وثائق للملاحة والشحن”.

وتكافح إيران، التي تعد أسعار الوقود لديها من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، عمليات تهريب الوقود المتفشية عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج العربية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)