The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تعتقل 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية محتجزة في خليج عمان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت نقلا عن السلطة القضائية في إقليم هرمزجان أن السلطات اعتقلت 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتُجزت في خليج عمان أمس وتقول السلطات إنها تحمل ستة ملايين لتر من الوقود المهرب.

وقالت إن ربان الناقلة من بين المحتجزين في إطار التحقيق الجاري. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن أفراد الطاقم ينتمون للهند وسريلانكا وبنجلادش.

وقالت السلطات إن الناقلة ارتكبت انتهاكات عديدة، مثل “تجاهل أوامر التوقف، ومحاولة الفرار، وعدم وجود وثائق للملاحة والشحن”.

وتكافح إيران، التي تعد أسعار الوقود لديها من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، عمليات تهريب الوقود المتفشية عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج العربية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية