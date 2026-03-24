إيران تعتقل 466 شخصا بتهمة السعي لتقويض الأمن القومي بأنشطة إلكترونية

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 24 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على 466 شخصا بتهمة القيام بأنشطة إلكترونية تهدف إلى تقويض الأمن القومي، وذلك في واحدة من أكبر الحملات الأمنية منذ بدء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باعتقال أكثر من ألف شخص خلال الشهر بتهم تتعلق بتصوير مواقع حساسة أو نشر محتوى مناهض للحكومة على الإنترنت أو “التعاون مع العدو”.

وذكرت الشرطة في بيان أن عمليات الاعتقال جاءت بناء على معلومات استخباراتية ومراقبة تقنية خلال الأيام الماضية، وقالت إن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بشبكات “للعدو” تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)