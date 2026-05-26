إيران تعدم امرأة أنجبت طفلا أثناء احتجازها (منظمات حقوقية)

أعدمت السلطات الإيرانية امرأة تبلغ 28 عاما كانت قد أنجبت طفلا أثناء احتجازها، بعد إدانتها بقتل زوجها، وفق ما أعلنت منظمتان حقوقيتان الثلاثاء.

وأفادت منظمتا “إيران لحقوق الإنسان” (IHR) و”هينغاو” الحقوقيتان، ومقرهما النروج، في بيانين منفصلين أن أسماء زارعي أُعدمت شنقا في أردبيل بشمال غرب إيران في 20 مايو/أيار.

ولم تنشر أي وسائل إعلام داخل إيران أخبارا عن الإعدام.

وذكرت منظمة “إيران لحقوق الإنسان” أن زارعي اعتُقلت قبل ثلاث سنوات للاشتباه في قتلها زوجها بحبوب منومة.

وأضافت المنظمة أنها كانت حاملا وقت اعتقالها، وأنجبت في السجن طفلا يبلغ الآن عامين.

وقبل إعدامها، طلبت زارعي من والدتها تربية الطفل، بحسب المنظمة. ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول ملابسات وفاة الزوج.

وأكدت منظمتا “إيران لحقوق الإنسان” و”هينغاو” أن زارعي هي سادس امرأة تُعدم هذا العام في إيران، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا على قائمة أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفق لمنظمات حقوقية.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة “إيران لحقوق الإنسان” هذا العام بأن إيران أعدمت في العام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، 21 منهن أُعدمن بتهمة قتل أزواجهن أو خطّابهن.

وتقول منظمات حقوقية إن العديد من اللواتي نفذ بحقهن الإعدام قتلن أزواجهن العنيفين الذين ربما تربطهن بهم صلة قرابة قبل الزواج، كما أنهن كنّ فقيرات للغاية بحيث لا يستطعن دفع الدية لتجنب الإعدام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لفت في نيسان/أبريل إلى قضايا ثماني نساء قيل إنهن ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام، وذلك من خلال إعادة نشر منشور جرى التداول به على منصة “إكس” يفيد بأنهن يواجهن الإعدام شنقا.

وقال ناشطون إن بعض النساء اللواتي ظهرن في الصور التي أعاد ترامب نشرها لم يواجهن عقوبة الإعدام أو تم إطلاق سراحهن.

وأفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الاثنين بأن المحكمة العليا الإيرانية نقضت حكم الإعدام الصادر بحق إحدى النساء، بيتا همتي، في قضية مرتبطة باحتجاجات كانون الثاني/يناير 2026.

