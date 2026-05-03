إيران تعدم رجلا أدين بالمشاركة في جريمة قتل خلال تظاهرات

أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد إعدام رجل أدين بالمشاركة في جريمة قتل خلال الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية في 2022-2023.

وأورد موقع ميزان التابع للسلطة القضائية “تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محراب عبد الله زاده هذا الصباح بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وأشار الموقع إلى أن عبد الله زاده أوقف إلى جانب شخصين آخرين في موقع تظاهرة في أورمية (شمال غرب)، حيث قضى مزارع بعد أن اعتدى عليه “مثيرو شغب” بالعنف الشديد.

وبحسب ميزان، كان المزارع يحضر التظاهرة “كمتطوع مكلف ضمان سلامة السكان”.

من جهته، أوضح التلفزيون الرسمي أن عبد الله زاده ارتكب الأفعال المنسوبة إليه في احتجاجات 2022-2023 التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بشبهة عدم التزامها بقواعد اللباس.

وحُكم على محراب عبد الله زاده بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي إحدى أخطر التهم في إيران. وحُكم على متهمين آخرين، كلاهما قاصران، بالسجن.

تزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

هزّت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني إيران، مخلفة مئات القتلى، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، وأدت إلى توقيف آلاف المتظاهرين. ووصفتها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب مدعومة من الخارج”.

