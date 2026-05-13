إيران تعدم رجلا دين بالتجسس لحساب إسرائيل

afp_tickers

3دقائق

أعدمت السلطات الإيرانية الأربعاء رجلا في مطلع الثلاثينات شنقا دين بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، هو سادس شخص يتم إعدامه بهذه التهمة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بإعدام إحسان أفريشته البالغ 32 عاما، “وهو جاسوس درّبه الموساد في نيبال وكان يبيع معلومات حساسة لإسرائيل”.

وأضافت الوكالة “بعد اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني، جرى إعدامه شنقا صباح اليوم (الأربعاء) بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم”.

لكن منظمة هنغاو ومقرها في النروج ومنظمة حقوق الإنسان في إيران (“إيران هيومان رايتس”) قالتا في بيانين منفصلين إن إفريشته نفى أن يكون تشارك وثائق سرية مع الاستخبارات الاسرائيلية وأكد أنه أدلى بـ”اعترافات قسرية” بثّها التلفزيون، يُعتقد أنها انتُزعت تحت التعذيب.

قالت هنغاو إن أفريشته، وهو متخصص في الأمن السيبراني، أصر على أن كل ما فعله هو “تحذير مواقع إلكترونية مستقلة من هجمات سيبرانية”.

وذكرت المنظمتان أنه كان يعيش في تركيا لكنه تلقى تأكيدات من السلطات الإيرانية أنه يستطيع العودة إلى بلاده بأمان.

واعتُقل فور وصوله واحتُجز في الحبس الانفرادي، وفي حزيران/يونيو 2025 حكم عليه القاضي أبو القاسم صلواتي بالإعدام.

وأصيب والده، الذي ساعد في تنسيق عودته إلى إيران مع ضمانات السلامة، بنوبة قلبية قاتلة بعد معرفته بالحكم، وفق المنظمتين الحقوقيتين.

ومذّاك أعدمت السلطات 25 رجلا اعتبرتهم إيران هيومن رايتس “سجناء سياسيين”، هم 13 رجلا بتهم مرتبطة باحتجاجات كانون الثاني/يناير، ورجل باحتجاجات عام 2022، و11 شخصا اتهموا بالارتباط بجماعات معارضة محظورة.

وقال مدير إيران هيومان رايتس محمود أميري مقدم إن “عمليات الإعدام هذه تهدف إلى بث الخوف في صفوف الشعب الإيراني”، لافتا الى أن أفريشته حُكم عليه بالإعدام “بتهم تجسس كاذبة، استنادا إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه”.

وأعدمت السلطات الاثنين إرفان شاكورزاده (29 عاما) وهو طالب دراسات عليا في جامعة طهران المرموقة، بتهمة التجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما نفاه.

وإيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية.

في العام الماضي، أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا شنقا، وفقًا لأرقام إيران هيومان رايتس، التي سجلت ما لا يقل عن 194 عملية إعدام حتى الآن في 2026.

اب/جك-غد/ب ق