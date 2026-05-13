إيران تعدم رجلا لإدانته بالتجسس لحساب إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعدمت السلطات الإيرانية الأربعاء رجلا شنقا بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

ويُعدّ هذا الإعدام الأحدث منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وقد شهدت البلاد مذاك تصاعدا في عمليات التوقيف والإعدام.

وذكرت وكالة ميزان أنه “تم إعدام إحسان أفريشته، وهو جاسوس درّبه الموساد في نيبال وكان يبيع معلومات حساسة لإسرائيل”.

وأضافت الوكالة “بعد اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني، جرى إعدامه شنقا صباح اليوم (الأربعاء) بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم”.

ووفق منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، تُعدّ إيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

وأعلنت إيران الاثنين إعدام طالب في هندسة الطيران للاشتباه بتجسسه لصالح المخابرات الإسرائيلية والأميركية.

اب/جك/رك

