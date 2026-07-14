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إيران تعدم رجلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أُعدم رجلان شنقا في إيران بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلن موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.

وقال الموقع “بعد تثبيت الحكم النهائي من المحكمة العليا، ووفقا للإجراءات القانونية، نُفّذ صباح الثلاثاء حكم الإعدام شنقا بحق اثنين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، هما محي الدين عبد اللهي وحسين بالاني”.

ولم تعلن السلطة القضائية أي تفاصيل بشأن تاريخ اعتقالهما أو محاكمتهما.

وأشار موقع “ميزان” إلى أنّ الرجلين “خططا لتنفيذ عمليات إرهابية” في البلاد، وحُكم عليهما بالإعدام بتهمة “التمرد المسلح على الجمهورية الإسلامية”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد الإعدامات المنفّذة، وفق منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وازدادت عمليات الإعدام في إيران منذ بدء الحرب التي اندلعت إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

اب/رك/جك

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