إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء أن إيران أعدمت شخصا متهما بالتخابر لصالح إسرائيل يُدعى باباك شهبازي.

وتخوض إيران صراعا خفيا مع إسرائيل منذ عقود، ونفذت أحكام إعدام بحق كثيرين تتهمهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، إذ نُفذت تسعة أحكام إعدام على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإن شهبازي عمل بالتعاون مع إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو حزيران بتهمة التخابر لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

وواجه شهبازي اتهامات باستغلال عمله كمقاول تركيبات أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة مثل غرف الخوادم بالإضافة إلى مراكز مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية.

وكان محامي المتهم قد طلب الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.

(إعداد محمد عطية ومروة غريب للنشرة العربية)

