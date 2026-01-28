The Swiss voice in the world since 1935
إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران أن السلطات أعدمت اليوم الأربعاء شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، موضحة أن اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.

وأعدمت إيران، التي تخوض إحدى حروب الظل مع إسرائيل منذ عقود، الكثير من الأشخاص الذين تتهمهم بالتواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد.

وقالت وكالة ميزان “جرى إعدام حميد رضا ثابت إسماعيلي بور الذي اعتُقل في 29 أبريل 2025 شنقا بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز مخابرات معاد (الموساد) من خلال… نقل وثائق ومعلومات سرية، وذلك بعد تأكيد الحكم من المحكمة العليا ووفقا للإجراءات القانونية”.

وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير منذ العام الماضي في أعقاب المواجهة المباشرة التي اندلعت بين العدوين الإقليميين في يونيو حزيران، عندما ضربت قوات إسرائيلية وأمريكية منشآت نووية إيرانية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

