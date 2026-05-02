The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 مايو أيار (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أعدمت رجلين اليوم السبت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن القضاء قوله إن يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده أُعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز الموساد.

وأضافت أن كريم بور سرب معلومات حساسة إلى ضابط في الموساد، بينما اتُهم بكرزاده بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع رئيسية، بما في ذلك في منطقة نطنز.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

