إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

2 مايو أيار (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أعدمت رجلين اليوم السبت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن القضاء قوله إن يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده أُعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز الموساد.

وأضافت أن كريم بور سرب معلومات حساسة إلى ضابط في الموساد، بينما اتُهم بكرزاده بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع رئيسية، بما في ذلك في منطقة نطنز.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)