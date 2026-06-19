إيران تعفي السفن من رسوم عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوما

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دبي 19 يونيو حزيران (رويترز) – قالت سلطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز اليوم الجمعة إنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأوضحت هيئة مضيق الخليج الفارسي في بيان أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها.

وستعفي إيران السفن من رسوم الخدمات الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير)