إيران تعلن إطلاق “صواريخ تحذيرية” على مدمّرتين أميركيتين في خليج عمان

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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أنها أطلقت “صواريخ تحذيرية” على مدمرتين أميركيتين في خليج عمان، بعد مناوشات في الخليج هذا الأسبوع هددت وقف إطلاق النار المعلن مع الولايات المتحدة منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وقال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن “المدمرتين المعاديتين” التابعتين للولايات المتحدة “غادرتا خليج عمان متجهتين نحو المحيط الهندي… بعد إطلاق صواريخ تحذيرية”، في تاريخ لم يحدده.

وأضاف أن القرار اتُّخذ “في إطار العمليات الجارية لمكافحة الأعمال غير القانونية… للقوات البحرية الإرهابية للولايات المتحدة”.

من جهته، نفى الجيش الأميركي الجمعة الإعلان الإيراني. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس أن “القوات الإيرانية لم تهاجم سفنا للبحرية الأميركية أو تطلق النار عليها. مثل هذه الأفعال يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار”.

وأفاد أن قواته “تواصل التحرّك بحرية في المياه الإقليمية” وتطبّق الحصار على الموانئ الإيرانية.

أحكمت إيران قبضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي ردا على الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير والتي توسعت في الإقليم.

بدورها، فرضت الولايات المتحدة حصارا على السفن الإيرانية منذ نيسان/أبريل.

ورغم التوصل إلى هدنة، تتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وتوقفت المحادثات المباشرة التي بدأت في نيسان/أبريل بوساطة باكستانية، فيما تهدد الاشتباكات المتكررة في الخليج الهدنة.

رخ/ح س-لين/ح س