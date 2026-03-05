The Swiss voice in the world since 1935
إيران تعلن استهدافها ناقلة نفط أمريكية في الخليج ولا تأكيد حتى الآن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 5 مارس آذار (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إنه استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج وإن النيران اشتعلت في السفينة.

ولم يصدر بعد أي تأكيد للواقعة أو لهجوم مماثل أعلنت إيران مسؤوليتها عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان بثته وسائل إعلام رسمية، أنه في زمن الحرب سيكون المرور عبر مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد وحاتم علي للنشرة العربية)

