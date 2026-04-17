إيران تعلن فتح هرمز “بالكامل” حتى انتهاء الهدنة وترامب يرحّب

أعلنت إيران الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز “بالكامل” خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان، فيما رحبت الولايات المتحدة بالإعلان مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى تسوية نهائية محتملة للحرب.

جاء ذلك فيما ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/شباط.

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين، بهدف منع طهران من تصدير نفطها، وأكدت الجمعة أنه سيتواصل حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه “في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن ذلك سيتم “عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية”.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز “يبقى محظورا”.

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان/أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس الى الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

– تسوية نهائية للحرب؟ –

لم يتأخر رد الفعل الأميركي كثيرا بعد إعلان عراقجي، إذ رحب الرئيس دونالد ترامب بالإعلان عن فتح المضيق الذي شكل نقطة رئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال “أعلنت إيران للتو أن مضيق” هرمز “مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكرا!”.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأن نحو 30 سفينة تعرضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو قرابة الساعة 13,10 ت غ بنسبة 10,42% ليصل إلى 89,03 دولارا. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار/مايو، فانخفض بنسبة 11,11% ليصل إلى 84,17 دولارا.

رغم الإعلان الإيراني، لم تقدم الولايات المتحدة على خطوة مماثلة تتصل بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب ترامب على تروث سوشال “مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل… لكن الحصار البحري سيبقى قائما بالكامل في ما يتعلق بإيران حصرا، الى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المئة”.

وفي معرض حديثه عن إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن إيران تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة الولايات المتحدة.

وأضاف عن مسار التفاوض أنه “من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل”.

وأكد الرئيس الأميركي أن إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع أكسيوس الإخباري يفيد بأن واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال “ستحصل الولايات المتحدة على كل +الغبار+ النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2. لن تعطى أي أموال بأي طريقة أو شكل”.

– قوة محتملة لتأمين هرمز –

في الأثناء، ترأس الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعا ضم حضوريا وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة أن “أكثر من اثنتي عشرة دولة” عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات “سلمية ودفاعية” بقيادة لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز، على أن يتم نشرها “بمجرد أن تتوافر الظروف”.

وأضاف أن العمل سيستمر على “التخطيط العسكري” لهذه القوة في اجتماع “في لندن الأسبوع المقبل، سنعلن خلاله المزيد من التفاصيل حول تركيبتها”.

كما دعا إلى فتح مضيق هرمز “بدون رسوم مرور وبدون قيود”.

وشدد ستارمر على أن “هذه المهمة سلمية وبحت دفاعية، وتهدف إلى طمأنة الملاحة التجارية ودعم إزالة الألغام”، مضيفا أن “أكثر من اثنتي عشرة دولة عرضت بالفعل المساهمة بأصول”.

على غرار سائر المشاركين في القمة، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان إيران الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، لكنه أكد أن المشاركين دعوا إلى “إعادة فتحه بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف”.

وقال الرئيس الفرنسي إن “المهمة الأمنية العسكرية المقترحة من هذه الدول أكثر شرعية، لأنها (…) ستمنحها إمكان الاستمرار على المدى الطويل”.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، لكنها قالت إن انتشارها يجب ألا يتم قبل “وقف الأعمال العدائية”.

ولفت المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في المهمة الدولية المحتملة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز أمر “مرغوب فيه”.

وأضاف أن ذلك سيتطلب “وجود أساس قانوني متين، على سبيل المثال في شكل قرار من مجلس الأمن الدولي”.

