إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل بعدما دعا ترامب إلى التوقف عن إطلاق النار

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من باريسا حافظي ونيرة عبد الله وستيفن شير

دبي/القدس 8 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) اليوم الاثنين انتهاء الموجة الأولى من هجماتها ضد إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان.

ولم يصدر أي رد فوري من إسرائيل، التي شنت هجمات على إيران ردا على إطلاق طهران صواريخ في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، في أول تبادل للضربات المباشرة بين الخصمين منذ وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران “بالتوقف فورا عن إطلاق النار”، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة وهددت بتقويض الجهود التي تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقصفت إسرائيل مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنه يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بضربة استهدفت منشأة إسرائيلية مماثلة في مدينة حيفا.

وجاءت الهجمات المتبادلة في أعقاب غارات إسرائيلية على معاقل لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في بيروت خلال مطلع الأسبوع. وأكدت طهران مرارا أن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع يجب أن يتضمن وقف الحملة الإسرائيلية في لبنان.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن ‘إطلاق النار'”، وذلك بعد يوم من مطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات لتجنب تقويض المحادثات مع طهران لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لخيارات متنوعة في إيران، سواء لعدة أيام أو “مهما تطلب الأمر”، مضيفا أن إسرائيل قصفت أنظمة دفاع جوي إيرانية كان يعاد بناؤها بعد هجمات إسرائيلية سابقة بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات.

وبنبرة متحدية مماثلة قال مصدر عسكري إيراني في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم للأنباء إن طهران مستعدة لخوض صراع طويل الأمد مع إسرائيل ولشن هجمات جديدة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

* “شك شديد”

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في حالة من “الشك الشديد”، وأشار إلى أن ما تفعله إسرائيل في لبنان، سواء تم بعلم وموافقة الولايات المتحدة أم لا، يهدف إلى إفساد المساعي الدبلوماسية.

وقال بقائي “تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن أي إجراء يتخذه الكيان الصهيوني (إسرائيل) فيما يتعلق بانتهاك السلام والأمن الإقليميين ضد إيران”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق أن أصوات انفجارات سمعت في طهران اليوم الاثنين، وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء العاصمة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتوعدت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، بوقف الملاحة البحرية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأعلنت مسؤوليتها عن أول هجوم صاروخي على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن إيران أطلقت “ما يقرب من 30 صاروخا باليستيا” على إسرائيل منذ مساء أمس الأحد، وأطلق الحوثيون صاروخين آخرين. وفعلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي لصد معظم الهجمات القادمة.

* إسرائيل تهاجم مجمعا للبتروكيماويات في إيران

قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات. وقال مسؤول محلي لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن أضرارا لحقت بأجزاء من المصنع.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية، بالقرب من الناصرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران وإن أنظمته الدفاعية اعترضتها.

وضغط ترامب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا مع إيران، بما في ذلك توبيخ نتنياهو بألفاظ نابية في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، شنت إسرائيل في وقت سابق أمس الأحد غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة خطة لهدنة في لبنان قبل أيام.

وأطلقت إيران دفعات من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على ذلك، مما هدد المحادثات بين واشنطن وطهران. لكن ترامب أصر على أن اتفاقا لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا لا يزال في المتناول.

وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من نتنياهو خلال اتصال هاتفي أمس الأحد الامتناع عن شن المزيد من الهجمات لأننا “على وشك تحقيق شيء جيد فيما يتعلق بالاتفاق”.

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلبات التعليق.

* استئناف محادثات لبنان وإسرائيل

لم توقف إسرائيل تماما حملتها في لبنان التي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مئات الألوف، قائلة إنه يجب التعامل معها بشكل منفصل عن أي وقف لإطلاق النار مع إيران.

وأيضا، واصلت جماعة حزب الله هجماتها مؤكدة أنها لن تتخلى عن أسلحتها ما لم توقف إسرائيل هجماتها وتنسحب من لبنان. ولم تشارك الجماعة في محادثات وقف إطلاق النار.

وقالت إيران مرار إن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يتوقف على وقف إطلاق النار أيضا في لبنان، الذي اجتاحته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة مقاتلي حزب الله الذين أطلقوا صواريخ عبر الحدود دعما لطهران.

وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى اليوم إن من المقرر استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

ومنعت طهران معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي لعبور خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)