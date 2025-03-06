إيران تعيّن سفيرا جديدا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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عيّنت إيران سفيرا جديدا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام محلية.

وأوردت وكالة إيسنا الأربعاء أن رضا نجفي سيحلّ بدلا من محسن نذيري أصل الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.

وبذلك سيعود نجفي، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، الى منصب سبق له أن شغله بين العام 2013 و2018، وهي الفترة التي توصلت خلالها إيران وقوى دولية كبرى الى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد سنوات من التوتر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، لقاء تخفيف الأخيرة نشاطها النووي والتحقق من طابعه السلمي. لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في العام 2018.

وأعادت واشنطن بعد انسحابها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير أواخر شباط/فبراير، بأنّ إيران زادت بطريقة “مقلقة للغاية” مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 بالمئة.

وتؤكد إيران سلمية برنامجها وأنها لا تسعى الى امتلاك السلاح النووي.

وعقب عودته الى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، دعا ترامب إلى “اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق” مع إيران، مع تأكيده أنه سيعيد العمل بسياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدتها خلال ولايته الأولى بحق الجمهورية الإسلامية.

من جهتها، استبعد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أواخر شباط/فبراير، أن تجري بلاده أي “مفاوضات مباشرة” مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.

بدم/كام/دص