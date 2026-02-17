إيران تغلق أجزاء من مضيق هرمز بالتزامن مع محادثاتها مع أمريكا

جنيف 17 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن “مبادئ إرشادية” رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف اليوم الثلاثاء لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل بحاجة إلى العمل عليها.

وأضاف عراقجي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية عقب انتهاء المحادثات، أن هذا التقدم لا يعني التوصل إلى اتفاق قريبا ولكنه يشير إلى بداية نحو تحقيق ذلك.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق اليوم أن البلاد ستغلق بشكل جزئي مضيق هرمز، أحد أهم مسارات إمدادات النفط العالمية، وذلك بالتزامن مع محادثات أجرتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ووسط تزايد الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج للضغط على طهران لتقديم تنازلات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن “تغيير النظام” في طهران قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث. ورد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالقول اليوم الثلاثاء إن أي محاولة أمريكية لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية ستفشل.

وبالتزامن مع المحادثات في جنيف، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بإغلاق أجزاء من مضيق هرمز الاستراتيجي لبضع ساعات كإجراء احترازي أمني خلال إجراء الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية هناك.

وسبق أن هددت طهران بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة إذا ما تعرضت لهجوم، وهو ما من شأنه أن يعطل خُمس تدفقات النفط العالمية ويرفع أسعار النفط الخام.

وشارك المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات التي توسطت فيها سلطنة عمان، إلى جانب عراقجي.

