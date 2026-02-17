إيران تغلق أجزاء من مضيق هرمز مع بدء محادثات نووية مع أمريكا

جنيف17 فبراير شباط (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الثلاثاء إن محاولات الولايات المتحدة لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية ستفشل، وذلك بالتزامن مع انطلاق محادثات غير مباشرة بين البلدين بشأن نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، وسط تزايد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وبعد ساعات قليلة من بدء المفاوضات، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أنه سيتم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات اليوم كإجراء احترازي أمني في إطار مناورات عسكرية يجريها الحرس الثوري الإيراني في أهم ممر لتصدير النفط في العالم.

وسبق أن هددت طهران بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة التجارية في حالة تعرضها لهجوم الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام.

وتقوم الولايات المتحدة، التي شاركت إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو حزيران، بتعزيز قوتها العسكرية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “تغيير النظام” في إيران قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكر ترامب أنه سيشارك “بشكل غير مباشر” في محادثات جنيف، وعبر عن اعتقاده بأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين “لا أعتقد أنهم يرغبون في تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق. كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بدلا من إرسال قاذفات بي-2 لتدمير قدراتهم النووية. اضطررنا لإرسال القاذفات بي-2”.

* الأقوى أيضا عرضة للصفعات

بعد وقت قصير من انطلاق المحادثات، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الزعيم الأعلى القول إن واشنطن لا تستطيع الإطاحة بحكومته. ويحكم رجال الدين الجمهورية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية “يقول الرئيس الأمريكي إن جيشه هو الأقوى في العالم، لكن حتى أقوى جيش في العالم عرضة للصفعات التي تمنعه من النهوض”.

وذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن نجاح محادثات جنيف يتوقف على عدم تقديم الولايات المتحدة مطالب غير واقعية، وعلى جديتها في رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة على إيران.

*قاذفات بي-2 الأمريكية تقصف أهدافا نووية

كان من المقرر أن تعقد طهران وواشنطن جولة سادسة من المحادثات في يونيو حزيران من العام الماضي، حين شنت إسرائيل حليفة واشنطن حملة قصف على إيران، وانضمت إليها بعد ذلك قاذفات بي-2 الأمريكية التي قصفت أهدافا نووية.

وأعلنت طهران منذ ذلك الحين أنها أوقفت أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهات نظر طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات ووضع إطار عمل لأي تفاهم.

وعُقد الاجتماع في مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت بعض السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية إيرانية خارج المقر.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش يستعد لاحتمال شن عمليات على إيران قد تستمر أسابيع إذا أمر ترامب بشن هجوم.

* محادثات على وقع الاحتجاجات وتهديدات الحرب

تعتقد واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي ربما يهدد وجود إسرائيل.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بحت، رغم أنها قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير النقاء المطلوب لتوليد الكهرباء، واقتربت من المستوى اللازم لصنع قنبلة.

ومنذ هجمات يونيو حزيران، ضعُفت السلطة الحاكمة في إيران بفعل احتجاجات واسعة في الشوارع سقط فيها آلاف القتلى، في ظل أزمة غلاء معيشة يُعزى جزء منها إلى العقوبات الدولية التي شلّت عوائد إيران النفطية.

انضمت إيران إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تضمن للدول الحق في السعي للحصول على الطاقة النووية المدنية مقابل مطالبتها بالتخلي عن الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة الأنشطة النووية.

أما إسرائيل، التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فهي لا تؤكد أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، في إطار سياسة غامضة تتبناها منذ عقود بهدف ردع خصومها المحيطين بها.ويعتقد خبراء أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية بعد أن حصلت على أول قنبلة في 1966. وغالبا ما يشير الصحفيون الإسرائيليون، المقيدون بالرقابة العسكرية، بشكل غامض إلى هذه القدرات أو يشيرون إلى تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عنها.

تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المحادثات ليشمل قضايا غير نووية مثل مخزون إيران من الصواريخ. وتتمسك طهران بأنها تعتزم فقط بحث القيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وأنها لن تقبل بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم وأن مسألة قدراتها الصاروخية غير مطروحة للنقاش.

وتقول طهران إنها ليست مستعدة إلا لمناقشة القيود المفروضة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وإنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بشكل كامل أو تناقش برنامجها الصاروخي.

(شاركت في التغطية حميرة باموق من بودابست وريشاب جايسوال من بنجالور وستيف هولاند من واشنطن وباريسا حافظي من دبي وغرفة أخبار دبي – إعداد أحمد هشام ومروة غريب وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )