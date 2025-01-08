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إيران تفرج عن الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا

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روما (رويترز) – قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأربعاء إن إيران أفرجت عن الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا، وهي الآن على متن طائرة في الطريق إلى إيطاليا.

واعتقلت السلطات الإيرانية سالا (29 عاما)، التي كانت تحمل تأشيرة صحافة عادية، في طهران يوم 19 ديسمبر كانون الأول واحتجزتها في حبس انفرادي بسجن إيفين سيء السمعة في العاصمة.

وجاء احتجاز سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بموجب مذكرة أمريكية تتهمه بتوريد قطع غيار طائرات مسيرة تقول الولايات المتحدة إنها استُخدمت في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في الأردن عام 2024. وتنفي طهران أي دور لها في الهجوم.

وذكر مكتب ميلوني في بيان أن الإفراج عن سالا تحقق “بفضل العمل المكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”. ولم يذكر أي شيء عن قضية عابديني. وقال مصدر مطلع إن عابديني لا يزال في سجن في ميلانو.

وقالت ميلوني على منصة إكس “أود أن أعبر عن امتناني لكل من ساعد في جعل عودة تشتشيليا ممكنة”. ومن المتوقع أن تستقبل رئيسة الوزراء سالا شخصيا عندما تصل إلى روما في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وتعمل سالا لصالح صحيفة (إل فوليو) وشركة (كورا ميديا) التي تنتج برامج إذاعية صوتية رقمية (بودكاست).

وتوجهت ميلوني إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في مطلع الأسبوع في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للقاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ولم يتم الكشف عن تفاصيل محادثاتهما، لكن ماتيو سالفيني نائب ميلوني قال إنهما ناقشا وضع سالا.

وذكرت صحيفة إيطالية أن ترامب أيد صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح سالا، بشرط تنفيذها قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير كانون الثاني. ولم يعلق مكتب ميلوني على التقرير.

وألقت قوات الأمن الإيرانية في السنوات القليلة الماضية القبض على عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية ووجهت لمعظمهم اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق هذه الاعتقالات، وهو ما تنفيه إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأحد إن اعتقال عابديني يمكن أن يعد بمثابة احتجاز رهينة.

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