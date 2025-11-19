إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها في مياه الخليج (الشركة المشغلة للسفينة)

أفرج الحرس الثوري الإيراني الأربعاء عن ناقلة نفط احتجزها في مياه الخليج الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت الشركة المشغّلة لها، مؤكدة بأن جميع أفراد طاقمها بأمان.

وأكدت شركة “كولومبيا لإدارة السفن” في بيان لفرانس برس أن ناقلتها “تالارا” “أُفرج عنها حوالى الساعة 4,42 بالتوقيت المحلي (1,12 ت غ) يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مع أفراد طاقمها المكوّن من 21 بحارا، وهم جميعا بأمان”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن السبت احتجاز الناقلة قبل يوم أثناء إبحارها من ميناء إماراتي.

وذكر حينذاك بأنها كانت تنقل “حمولة غير مرخّص لها” باتّجاه سنغافورة.

لكن “كولومبيا لإدارة السفن” ذكرت بأن “أي اتهامات لم توجّه إلى السفينة وطاقمها ومشغليها ومالكيها”.

وأضافت بأنها باتت حاليا “حرة لاستئناف عملياتها المعتادة”.

وكانت السفينة التي ترفع علم جزر مارشال تبحر جنوبا الجمعة عبر مضيق هرمز عندما اقتربت منها ثلاثة قوارب صغيرة وغيرت مسارها فجأة، بحسب ما ذكرت شركة “أمبري” للأمن البحري.

وشهد مضيق هرمز، وهو معبر أساسي لنقل النفط والغاز المسيّل عبر البحر، حوادث مشابهة في الماضي.

والعام الماضي، أوقف الحرس الثوري ناقلة حاويات متّهما الجهة المشغّلة لها بـ”صلات مع إسرائيل”، بعد هجوم دام استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا نُسب إلى الدولة العبرية.

