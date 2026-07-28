إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر عليه

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دبي 28 يوليو تموز (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية.

وأوضح غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.

وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.

وأفاد غريب آبادي بأن طهران أوضحت لمسقط أنها لم تعد تعترف “بنظام فصل حركة الملاحة”، معللة ذلك بأن هذا المسار الموجود تقريبا في منتصف المضيق يقع معظمه ضمن المياه العمانية، ويتعارض مع حاجة إيران لمراقبة السفن العابرة عقب تعرضها لهجمات أمريكية وإسرائيلية في أواخر فبراير شباط.

ونظام فصل حركة الملاحة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، غير قابل للاستخدام حاليا بسبب مخاطر الألغام، واستُبدل بمسار إيراني شمالي وآخر عماني جنوبي.

وقال غريب آبادي “هذا الإجراء يندرج في إطار الأمن القومي وليس من باب الاستئساد، فعندما كان نظام فصل حركة الملاحة قائما في المياه العمانية طوال 60 عاما، لم نعترض على ذلك”.

وحذر الدبلوماسي الإيراني أيضا من أن طهران لن تسمح لأي بلد ثالث، حتى وإن كان بدعوة من عمان، بإزالة الألغام من مضيق هرمز.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)