إيران تقصف تل أبيب برؤوس حربية عنقودية ردا على مقتل لاريجاني

reuters_tickers

6دقائق

من باريسا حافظي وألكسندر كورنويل وإيناس العشري

دبي/تل أبيب 18 مارس آذار (رويترز) – قال التلفزيون الرسمي في إيران اليوم الأربعاء إن طهران استهدفت تل أبيب بصواريخ تحمل رؤوسا حربية عنقودية، في ما وصفته بأنه رد على قتل إسرائيل لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأسفر الهجوم، الذي وقع ليل أمس الثلاثاء، عن مقتل شخصين في حي قريب من تل أبيب المكتظة بالسكان والتي يوجد بها أيضا منشآت عسكرية رئيسية، مما رفع عدد قتلى إسرائيل في الحرب إلى 14 على الأقل.

وجاء في بيان أصدره الحرس الثوري الإيراني وبثه التلفزيون الرسمي أن الأسلحة المستخدمة شملت صواريخ (خرمشهر 4) و(قادر)، وكلاهما مزود برؤوس حربية متعددة.

وقالت إسرائيل إن إيران استخدمت مرارا رؤوسا حربية عنقودية، والتي تنشطر في الهواء إلى عدة متفجرات أصغر حجما وتنتشر على مساحة واسعة مما يجعل اعتراضها صعبا.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قذيفة أصابت منطقة قريبة من محطة بوشهر للطاقة النووية مساء أمس الثلاثاء، لكنها لم تحدث أي خسائر بشرية أو مادية. وكرر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي دعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس خلال الصراع لتجنب خطر وقوع حادث نووي.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن منع طهران من تطوير برنامجها للأسلحة النووية هو أحد أهداف شن الحرب على إيران قبل أكثر من أسبوعين. وأسفرت الحرب عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد آخر من كبار المسؤولين.

وأكدت الحكومة الإيرانية أمس الثلاثاء مقتل لاريجاني، وهو أعلى شخصية تستهدف منذ بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية بعد خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن نجل لاريجاني ونائبه علي رضا بيات قتلا أيضا في الهجوم الإسرائيلي ليل الاثنين.

ووقعت عمليات القتل هذه في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على انحسار حدة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وقال مسؤول إيراني، طلب عدم نشر اسمه، إن الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات قدمت إلى وزارة الخارجية الإيرانية بشأن “خفض التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة”.

ونقل المسؤول عن خامنئي، الذي عقد أول اجتماع لبحث السياسة الخارجية منذ تقلده منصب الزعيم الأعلى، قوله إن هذا “ليس الوقت المناسب للسلام، لحين إجبار الولايات المتحدة وإسرائيل على الرضوخ وقبول الهزيمة ودفع التعويضات”.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان خامنئي، الذي لم يظهر في الصور أو على شاشة التلفزيون منذ اختياره الأسبوع الماضي لتولي المنصب خلفا لوالده، حضر الاجتماع شخصيا أم عن بعد.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء إن السلطات أعدمت رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بصور ومعلومات عن مواقع حساسة في إيران.

* غارات إسرائيلية في أنحاء لبنان في لبنان، قال شاهد من رويترز إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الباشورة في وسط بيروت اليوم الأربعاء. وسُمعت انفجارات قوية في المنطقة بعدما حذر الجيش الإسرائيلي السكان من إخلاء مبنى قبل شنه الغارة.

ويأتي الهجوم في إطار من موجة أوسع من الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم الأربعاء، والتي شملت أيضا غارات على مناطق أخرى من العاصمة اللبنانية، فضلا عن مناطق في جنوب البلاد وشرقها، في إشارة إلى تصعيد في الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على بيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن وزارة الصحة أن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على جنوب لبنان وشرقه.

وتجر أحدث الغارات لبنان بشكل أكبر إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت جماعة حزب الله إسرائيل في الثاني من مارس آذار قائلا إنها تثأر لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني. وردت إسرائيل بهجوم أسفر حسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أكثر من 900 شخص في لبنان، فضلا عن إجبار أكثر من 800 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وقالت منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إن التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 3000 شخص في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في نهاية فبراير شباط. وتسببت الهجمات الإيرانية أيضا في سقوط قتلى في العراق وفي أنحاء دول الخليج، إضافة إلى إسرائيل.

(إعداد نهى زكريا ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)