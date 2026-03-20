إيران تقصف مصفاة نفط في الكويت وإسرائيل تقتل متحدثا باسم الحرس الثوري

reuters_tickers

8دقائق

تل أبيب/دبي/واشنطن 20 مارس آذار (رويترز) – شنت إيران هجوما على مصفاة نفط في الكويت اليوم الجمعة في حين قتلت إسرائيل متحدثا باسم الحرس الثوري الإيراني في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دون مؤشر على نهايتها.

وتعهدت إسرائيل بتجنب شن المزيد من الهجمات على حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز، بعد يوم من رد إيران بهجوم على قطر تسبب في أضرار ستؤدي إلى نقص عالمي في الغاز الطبيعي لسنوات مقبلة.

وبينما يبدأ المسلمون اليوم الاحتفال بعيد الفطر ويحتفل الإيرانيون بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، بدا احتمال إنهاء سريع للحرب التي توشك على دخول أسبوعها الرابع بعيد المنال.

واستقر سعر خام برنت عند نحو 108 دولارات بعد ارتفاعه أمس وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي أكبر انقطاع في إمدادات الطاقة العالمية إلى صدمة اقتصادية عالمية.

لكن تصاعدت التحذيرات من أنه حتى لو انتهت الحرب قريبا، فلن يكون هناك تعاف سريع من الاضطرابات الناجمة عن الغارات الجوية وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

* حلفاءك المساعدة مشروطة بوقف استهداف الخليج

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس دعوته لأهم حلفاء الولايات المتحدة وغيرهم، ممن لم يتم استشارتهم بشأن الحرب، للمساعدة في ضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأصدرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا بيانا مشتركا عبرت فيه عن “استعدادها للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر مضيق (هرمز)”.

لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أوضح أن أي مساهمة في تأمين المضيق مشروطة بانتهاء الأعمال القتالية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الدفاع عن القانون الدولي وتعزيز خفض التصعيد “هو أفضل ما يمكننا فعله”. وأضاف “لم أسمع أحدا هنا يعبر عن استعداده للدخول في هذا الصراع، بل على العكس تماما”.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية تعرضت فجر اليوم لعدد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها، دون وقوع إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات.

وتذهب معظم شحنات الطاقة من الخليج إلى آسيا. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن بعض العملاء الآسيويين قد يتلقون الإمدادات في غضون ثلاثة أو أربعة أيام إذا قررت الولايات المتحدة رفع عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني العالق حاليا في ناقلات بالبحر.

وانخفضت تدفقات النفط الخام والمشتقات النفطية بنحو 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 12 بالمئة من الطلب العالمي، نتيجة لخفض الإنتاج وتوقف الصادرات من منتجي الخليج.

ولا يمكن تعويض هذه الكميات بسهولة بالنسبة لقطاعات النقل والشحن والتصنيع التي تعتمد عليها، وسيستمر تأثير ذلك لأشهر أو حتى سنوات.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة فاينانشال تايمز إن استعادة تدفقات النفط والغاز قد تستغرق ستة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منشآت حكومية في طهران في حين أعلن التلفزيون الإيراني اليوم مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب مسؤول العلاقات العامة بالحرس علي محمد نائيني، ليكون بذلك أحدث مسؤول حكومي وعسكري بارز تقتله إسرائيل بعد مقتل عشرات المسؤولين الآخرين.

وفي تل أبيب والقدس انطلقت صفارات الإنذار من غارات جوية مع دوي انفجارات جراء عمليات اعتراض، وقال الجيش إن إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وقالت خدمة الإسعاف إن صاروخا على الأقل بدا أنه يحمل قنابل عنقودية.

* أهداف أمريكا وإسرائيل متباينة

لا تسهم النظرة السائدة بأن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف واستراتيجيات مختلفة في تعزيز فرص التوصل إلى هدنة.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب أمس الخميس “تركز الحكومة الإسرائيلية على إضعاف القيادة الإيرانية… وقال الرئيس إن أهدافه تتمثل في تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاجها والقضاء على قوتها البحرية”.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بالامتثال لتوجيهات ترامب بعدم تكرار الهجوم على حقل بارس الجنوبي للغاز لكنه أكد أيضا أن إيران باتت عاجزة عن تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في الرؤوس الحربية النووية أو تصنيع الصواريخ الباليستية.

غير أن قدرة إيران على مواصلة استهداف مواقع مثل مصافي النفط والمصالح الأمريكية، فضلا عن مواقع أخرى في الشرق الأوسط مثل ميناء ينبع النفطي السعودي على البحر الأحمر على مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر، تدحض التصريحات الصادرة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال الحرس الثوري إن إنتاج الصواريخ مستمر وإنها لا توشك على النفاد.

وأدت الحرب بالفعل إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، معظمهم في إيران ولبنان، حيث شنت إسرائيل هجمات على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران في الجنوب وفي بيروت.

ويبدو أن هذا يعيد رسم الخريطة السياسية الإسرائيلية لمصلحة نتنياهو بينما يوقع ترامب في مستنقع صراع بلا مخرج واضح ويعرض حلفاءه الخليجيين لمخاطر متصاعدة ويقوض الرؤية الاقتصادية التي دعمت عودته إلى السلطة.

وقال نتنياهو أمس إن إسقاط الحكومة الإيرانية يتطلب “عملية عسكرية برية”، دون الخوض في تفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي وثلاثة مصادر مطلعة لرويترز هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، وربما حتى إنزال قوات على السواحل الإيرانية أو في جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني.

وردا على سؤال حول هذه التقارير، قال ترامب أمس “لو كنت أعلم، لما أخبرتكم بالتأكيد. لكنني لن أنشر قوات. سنفعل كل ما هو ضروري”.

ونقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر مطلعة قولها اليوم إن الإدارة الأمريكية تدرس خططا لاحتلال جزيرة خرج أو فرض حصار عليها.

(شارك في التغطية آندرو ميلز من الدوحة وتيمور أزهري من الرياض – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)