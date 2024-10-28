إيران‭ ‬تقول إنها “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد على هجوم إسرائيل

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن طهران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل مطلع الأسبوع على أهداف عسكرية في إيران.

وفي وقت سابق قللت إيران من شأن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل يوم السبت، وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة، بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف التصعيد الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التلفزيون إن إيران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد بشكل حاسم وفعال على الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وأضاف بقائي دون الخوض في تفاصيل أن طبيعة رد إيران تعتمد على طبيعة الهجوم الإسرائيلي.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل، مضيفا أنه “لا ينبغي التقليل أو المبالغة” بشأن الهجوم الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات نفذت ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران.

وجاءت ضربة يوم السبت بعد وابل من الصواريخ أطلقتها إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول وقالت إسرائيل إن دفاعاتها الجوية أسقطت الكثير منها.

وتدعم إيران جماعة حزب الله اللبنانية التي تنخرط في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في لبنان وكذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.