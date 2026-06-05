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إيران تقول إنها أطلقت صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أمريكية بخليج عُمان

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دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم الجمعة إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عُمان، متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلات نفط.

كانت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي قد قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية اعترضت السفينة دافينا، وهي سفينة خاضعة لعقوبات لا ترفع علم أي دولة، في المحيط الهندي خلال الليل.

وأضافت القيادة في بيان على إكس “سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالميا لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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