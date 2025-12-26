The Swiss voice in the world since 1935
إيران تقول إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب.

ولم تذكر السلطات اسم السفينة أو تكشف عن جنسيتها، كما لم تذكر متى تم احتجازها.

وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

ونشرت مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة وصورا لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب في خليج عمان دون أن تحدد هوية السفينة أو جنسيتها.

وتسعى إيران، التي تعد أسعار الوقود فيها من أقل الأسعار في العالم بسبب الدعم الكبير والانخفاض الحاد في قيمة عملتها الوطنية، إلى الحد من تهريب الوقود واسع النطاق برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

